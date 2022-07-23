Привітання з днем народження начальнику: прикольні СМС та листівки

Привітайте свого керівника зі святом за допомогою прикольних СМС та картинок

Дуже складно підібрати лаконічні та правильні слова для того, щоб привітати з днем народження свого начальника. Тут потрібно проявити не тільки оригінальність, а й у деяких моментах почуття гумору.

"Телеграф" зробив добірку привітань в СМС із днем народження керівнику, а також листівки та картинки. Вибирайте будь-яке СМС-привітання з днем народження начальнику, яке обов’язково підніме настрій.

Прикольні СМС з днем народження начальнику

Керівник Ви — просто клас,

Приклад ми беремо з Вас,

Ви розумний та терплячий,

Просто ідеал ходячий,

Ось таким і залишайтесь,

З колективом родичайтесь,

Зарплатню на всіх діліть,

Та підлеглих не сваріть,

З Вами весело жартуєм,

Але дуже Вас шануєм,

З днем народження вітаєм

Та підвищення бажаєм!

* * *

Знає кожен працівник —

Ви чудовий керівник.

З вами гарно працювати.

То ж дозвольте привітати

З днем народження, зі святом!

Буде планів хай багато.

Й всі вони нехай здійсняться.

Хай дохід приносить праця!

* * *

Пане начальнику, дозвольте сказати.

Сьогодні Вас хочемо всі привітати.

Усією громадою, усім колективом,

Від серця бажаємо: будьте щасливим.

Здоров’я міцного, побільше терпіння,

Злагоди, миру, в сім’ї розуміння.

В роботі бажаємо лише процвітання,

Збуваються Ваші нехай всі бажання.

Прикольні листівки з днем народження керівнику

Раніше "Телеграф" публікував привітання чоловіку начальнику з днем народження колективу.