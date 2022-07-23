Привітання з днем народження начальнику: прикольні СМС та листівки
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Привітайте свого керівника зі святом за допомогою прикольних СМС та картинок
Дуже складно підібрати лаконічні та правильні слова для того, щоб привітати з днем народження свого начальника. Тут потрібно проявити не тільки оригінальність, а й у деяких моментах почуття гумору.
"Телеграф" зробив добірку привітань в СМС із днем народження керівнику, а також листівки та картинки. Вибирайте будь-яке СМС-привітання з днем народження начальнику, яке обов’язково підніме настрій.
Прикольні СМС з днем народження начальнику
Керівник Ви — просто клас,
Приклад ми беремо з Вас,
Ви розумний та терплячий,
Просто ідеал ходячий,
Ось таким і залишайтесь,
З колективом родичайтесь,
Зарплатню на всіх діліть,
Та підлеглих не сваріть,
З Вами весело жартуєм,
Але дуже Вас шануєм,
З днем народження вітаєм
Та підвищення бажаєм!
* * *
Знає кожен працівник —
Ви чудовий керівник.
З вами гарно працювати.
То ж дозвольте привітати
З днем народження, зі святом!
Буде планів хай багато.
Й всі вони нехай здійсняться.
Хай дохід приносить праця!
* * *
Пане начальнику, дозвольте сказати.
Сьогодні Вас хочемо всі привітати.
Усією громадою, усім колективом,
Від серця бажаємо: будьте щасливим.
Здоров’я міцного, побільше терпіння,
Злагоди, миру, в сім’ї розуміння.
В роботі бажаємо лише процвітання,
Збуваються Ваші нехай всі бажання.
Прикольні листівки з днем народження керівнику
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