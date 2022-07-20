Привітання з днем народження начальнику чоловіку у гарних віршах, листівках та картинках
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Привітайте з днем народження керівника чоловіка гарними віршами та яскравими листівками
Кожного року більшість колективів вітають із днем народження керівника чоловіка. Побажання з днем народження начальнику чоловіку у віршах викличуть щиру посмішку навіть у найсерйознішого та найвибагливішого керівника.
Кожен працівник може окремо знайти гарне привітання з днем народження чоловіку начальнику у вигляді вірша, вітальної листівки начальнику чоловіку з днем народження у СМС, щоб обстановка на роботі стала невимушеною, радісною та незабутньою.
Побажання, сказані у формі вірша з днем народження начальнику чоловіку повинні бути душевними. У цьому матеріалі "Телеграф" підготував найкращі привітання керівнику чоловіку з днем народження, а також гарні побажання начальнику чоловіку у віршах та листівках.
Красиве привітання з днем народження начальнику чоловіку — вірші
Від усього колективу
Щирі Ви прийміть вітання!
Хай у Вас все буде добре,
І здійсняться всі бажання.
Хай добробут та достаток
Завжди будуть поруч з Вами.
Також щастя Вам й здоров’я,
Вдачі, радості й наснаги.
* * *
Прийміть мої вітання щирі
Із днем народження, зі святом.
Живіть в любові, щасті, мирі,
Хай перспектив буде багато.
Хай Ваша справа йде угору,
Нехай підлеглі поважають.
Нехай щаслива буде доля,
А рідні завжди надихають.
* * *
Бажаю мудрих рішень й перемог,
Натхнення в праці, гідного визнання.
Бо наша фірма — це для всіх зразок,
Це мудрість Ваша з силою в єднанні!
Багато ще попереду доріг
І конкурентів, що не знають міри.
Та колектив наш з Вами переміг,
Збудований на вдячності й довірі.
Здоров’я і наснаги на щодень,
І креативних популярних рішень.
Хай світлим буде знов прийдешній день
І для родини Вашої успішним!
* * *
Із днем народження прийміть
Вітання щирі, від душі!
Бажаю, щоб багато літ
Ви шефом нашим ще були.
Щоб серце повнилось добром,
І від погоди незалежно,
В душі без опадів було,
Світило сонце, щоб безмежно.
Бажаю мудрості і сил,
Вперед з упевненістю йти.
Хай спокій на душі і мир
Вас супроводжують завжди!
Привітання керівнику з днем народження — листівки та картинки чоловіку начальнику
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