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Привітання з днем народження начальнику чоловіку у гарних віршах, листівках та картинках

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Привітання з днем народження начальника чоловіка
Привітання з днем народження начальника чоловіка

Привітайте з днем народження керівника чоловіка гарними віршами та яскравими листівками

Кожного року більшість колективів вітають із днем народження керівника чоловіка. Побажання з днем народження начальнику чоловіку у віршах викличуть щиру посмішку навіть у найсерйознішого та найвибагливішого керівника.

Кожен працівник може окремо знайти гарне привітання з днем народження чоловіку начальнику у вигляді вірша, вітальної листівки начальнику чоловіку з днем народження у СМС, щоб обстановка на роботі стала невимушеною, радісною та незабутньою.

Побажання, сказані у формі вірша з днем народження начальнику чоловіку повинні бути душевними. У цьому матеріалі "Телеграф" підготував найкращі привітання керівнику чоловіку з днем народження, а також гарні побажання начальнику чоловіку у віршах та листівках.

Красиве привітання з днем народження начальнику чоловіку — вірші

Від усього колективу

Щирі Ви прийміть вітання!

Хай у Вас все буде добре,

І здійсняться всі бажання.

Хай добробут та достаток

Завжди будуть поруч з Вами.

Також щастя Вам й здоров’я,

Вдачі, радості й наснаги.

* * *

Прийміть мої вітання щирі

Із днем народження, зі святом.

Живіть в любові, щасті, мирі,

Хай перспектив буде багато.

Хай Ваша справа йде угору,

Нехай підлеглі поважають.

Нехай щаслива буде доля,

А рідні завжди надихають.

* * *

Бажаю мудрих рішень й перемог,

Натхнення в праці, гідного визнання.

Бо наша фірма — це для всіх зразок,

Це мудрість Ваша з силою в єднанні!

Багато ще попереду доріг

І конкурентів, що не знають міри.

Та колектив наш з Вами переміг,

Збудований на вдячності й довірі.

Здоров’я і наснаги на щодень,

І креативних популярних рішень.

Хай світлим буде знов прийдешній день

І для родини Вашої успішним!

* * *

Із днем народження прийміть

Вітання щирі, від душі!

Бажаю, щоб багато літ

Ви шефом нашим ще були.

Щоб серце повнилось добром,

І від погоди незалежно,

В душі без опадів було,

Світило сонце, щоб безмежно.

Бажаю мудрості і сил,

Вперед з упевненістю йти.

Хай спокій на душі і мир

Вас супроводжують завжди!

Привітання керівнику з днем народження — листівки та картинки чоловіку начальнику

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привітання для начальника чоловіка листівка
привітання для начальника чоловіка листівка
привітання для начальника чоловіка листівка
привітання для начальника чоловіка листівка

Раніше "Телеграф" публікував вітання чоловікові начальникові з днем народження колективу.

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