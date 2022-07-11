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Привітання з днем народження начальнику: короткі СМС, красиві листівки

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
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Побажання начальнику — короткі SMS з днем народження, листівки
Побажання начальнику — короткі SMS з днем народження, листівки

Побажайте всього найкращого класному керівнику у його день народження

Раз на рік практично будь-який працівник вітає з днем народження начальника. Побажання класному керівнику можуть бути позитивні, мотиваційні і незабутні.

Тому, крім подарунка від колективу, кожен окремо може привітати начальника з днем народження, сказавши йому особисто кілька приємних слів або надіславши своє коротке побажання у вигляді вірша, прози або вітальної листівки в СМС, соцмережах, месенджерах.

"Телеграф" підготував для вас найкращі короткі привітання начальнику з днем народження, а також гарні побажання класному керівнику у віршах та прозі.

Привітання з днем народження начальнику у картинках та листівках

листівка побажання з днем народження шефа
листівка побажання з днем народження начальника
листівка побажання з днем народження начальника
листівка побажання з днем народження начальника
листівка побажання з днем народження начальника

Короткі привітання з днем народження начальнику — вірші та побажання своїми словами

Вітаємо Вас із днем народження! Бажаємо невичерпного джерела натхнення для професійних успіхів, міцного здоров’я, стабільності та успішності, благополуччя, кохання та впевненості у завтрашньому дні!

Дорогий начальнику, немає межі

Вашим знанням і доброті!

З Днем народження від усього відділу,

Будьте, як завжди, на висоті!

Вітаємо з Днем народження! Бажаємо енергійності, стійкості духу, натхнення, реалізації планів та нових ідей. Нехай успіх буде завжди на вашому боці, а будь-яка справа має позитивний результат!

Дозвольте вам, начальнику, сьогодні побажати

Берегти своє здоров’я, про сон не забувати.

Деньок хоч відпочиньте, а ми не підведемо:

Все зробимо… І раніше з роботи не підемо!

Вітаю вас із днем народження! Бажаю Вам від щирого серця довгих років життя, міцного здоров’я, благополуччя Вам та Вашим близьким. Більше Вам радісних та світлих днів у житті.

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