Привітання з днем народження начальнику: короткі СМС, красиві листівки
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Побажайте всього найкращого класному керівнику у його день народження
Раз на рік практично будь-який працівник вітає з днем народження начальника. Побажання класному керівнику можуть бути позитивні, мотиваційні і незабутні.
Тому, крім подарунка від колективу, кожен окремо може привітати начальника з днем народження, сказавши йому особисто кілька приємних слів або надіславши своє коротке побажання у вигляді вірша, прози або вітальної листівки в СМС, соцмережах, месенджерах.
"Телеграф" підготував для вас найкращі короткі привітання начальнику з днем народження, а також гарні побажання класному керівнику у віршах та прозі.
Привітання з днем народження начальнику у картинках та листівках
Короткі привітання з днем народження начальнику — вірші та побажання своїми словами
Вітаємо Вас із днем народження! Бажаємо невичерпного джерела натхнення для професійних успіхів, міцного здоров’я, стабільності та успішності, благополуччя, кохання та впевненості у завтрашньому дні!
Дорогий начальнику, немає межі
Вашим знанням і доброті!
З Днем народження від усього відділу,
Будьте, як завжди, на висоті!
Вітаємо з Днем народження! Бажаємо енергійності, стійкості духу, натхнення, реалізації планів та нових ідей. Нехай успіх буде завжди на вашому боці, а будь-яка справа має позитивний результат!
Дозвольте вам, начальнику, сьогодні побажати
Берегти своє здоров’я, про сон не забувати.
Деньок хоч відпочиньте, а ми не підведемо:
Все зробимо… І раніше з роботи не підемо!
Вітаю вас із днем народження! Бажаю Вам від щирого серця довгих років життя, міцного здоров’я, благополуччя Вам та Вашим близьким. Більше Вам радісних та світлих днів у житті.
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