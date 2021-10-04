Красиві привітання начальнику з днем народження своїми словами, в віршах, картинках і листівках
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Якому начальнику не сподобається уважне ставлення колективу в його День Народження.
Практично будь-який робочий колектив раз на рік буває спантеличений проблемою — як привітати з днем народження свого начальника. Всім колективом для шефа вибирається подарунок і "уповноважений" йде вітати, ну або всі разом, це як вже вирішують співробітники.
Однак крім подарунка, кожен окремо може сказати своєму шефу кілька приємних слів.
"Телеграф" підготував для вас найкращі вітальні листівки і картинки, а також вірші та прозу для привітання начальника.
Привітання в картинках
Привітання у віршах і прозі
Бажаєм щастя і достатку,
Ясного неба і тепла,
В житті Вам згоди й порядку,
Щоб доля світлою була.
В роботі – успіхів, везіння,
У справах – вічного горіння!
Від душі любові вам бажаєм
І хай Вам Господь Бог допомагає.
***
Нехай мрії Ваші збуваються,
Починання зухвало тривають,
Нові ідеї до Вас знаходять шлях,
І нехай хвилинка буде відпочинку!
Нехай затишним буде Ваше вогнище домашнє,
Кожен новий день дивом справжнім стане,
Багато теплих слів ми Вам бажаємо,
Тому що любимо ми Вас, цінуємо та поважаємо!
***
В цей прекрасний день, день Вашого народження, прийміть данину на нашу повагу. Життя — це слалом, де доводиться лавірувати між різними обставинами і стикаються інтересами, особливо таким діловим людям, як ми з вами. Тому ми бажаємо Вам надійних партнерів, вічних спонсорів, вигідної конʼюнктури і вдалого слалому! З Днем народження!
***
Від щирого серця і з найкращими побажаннями, вітаємо з днем народження. Успіхів вам у всіх починаннях і вашої керівної діяльності. Завжди легкості у розвʼязанні важливих питань, компромісів і взаєморозуміння в колективі. Авторитету у підлеглих і поваги у партнерів. Фінансового добробуту і всіх звичайних життєвих радостей.
***
В Ваш день народження прийшов сказати час,
Що дуже поважаємо ми Вас!
Ви в міру строгий, в міру Ви серйозний,
Як керівник, Ви просто віртуозний!
Бажаємо лише вперед іти,
Щоб неодмінно досягти мети,
Здоров’я, щастя хочем побажати
Й надалі мудро нами керувати!
***
Шановному начальнику в день народження хочемо побажати щастя, везіння, оптимізму, поваги. Миру, процвітання, великих угод, довгострокових партнерських відносин. Любові, доброти турботи — будинки, нових вражень, великих досягнень в захопленнях. Ми вас дуже цінуємо!
Також "Телеграф" підготував красиві привітання з днем народження чоловікові.
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