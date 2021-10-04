Красиві привітання начальнику з днем народження своїми словами, в віршах, картинках і листівках

Якому начальнику не сподобається уважне ставлення колективу в його День Народження.

Практично будь-який робочий колектив раз на рік буває спантеличений проблемою — як привітати з днем народження свого начальника. Всім колективом для шефа вибирається подарунок і "уповноважений" йде вітати, ну або всі разом, це як вже вирішують співробітники.

Однак крім подарунка, кожен окремо може сказати своєму шефу кілька приємних слів.

"Телеграф" підготував для вас найкращі вітальні листівки і картинки, а також вірші та прозу для привітання начальника.

Привітання в картинках

Привітання з днем народження шефу

Привітання з днем народження шефу

Привітання з днем народження шефу

Привітання з днем народження шефу

Привітання з днем народження шефу

Привітання з днем народження шефу

Привітання з днем народження шефу

Привітання у віршах і прозі

Бажаєм щастя і достатку,

Ясного неба і тепла,

В житті Вам згоди й порядку,

Щоб доля світлою була.

В роботі – успіхів, везіння,

У справах – вічного горіння!

Від душі любові вам бажаєм

І хай Вам Господь Бог допомагає.

***

Нехай мрії Ваші збуваються,

Починання зухвало тривають,

Нові ідеї до Вас знаходять шлях,

І нехай хвилинка буде відпочинку!

Нехай затишним буде Ваше вогнище домашнє,

Кожен новий день дивом справжнім стане,

Багато теплих слів ми Вам бажаємо,

Тому що любимо ми Вас, цінуємо та поважаємо!

***

В цей прекрасний день, день Вашого народження, прийміть данину на нашу повагу. Життя — це слалом, де доводиться лавірувати між різними обставинами і стикаються інтересами, особливо таким діловим людям, як ми з вами. Тому ми бажаємо Вам надійних партнерів, вічних спонсорів, вигідної конʼюнктури і вдалого слалому! З Днем народження!

***

Від щирого серця і з найкращими побажаннями, вітаємо з днем народження. Успіхів вам у всіх починаннях і вашої керівної діяльності. Завжди легкості у розвʼязанні важливих питань, компромісів і взаєморозуміння в колективі. Авторитету у підлеглих і поваги у партнерів. Фінансового добробуту і всіх звичайних життєвих радостей.

***

В Ваш день народження прийшов сказати час,

Що дуже поважаємо ми Вас!

Ви в міру строгий, в міру Ви серйозний,

Як керівник, Ви просто віртуозний!

Бажаємо лише вперед іти,

Щоб неодмінно досягти мети,

Здоров’я, щастя хочем побажати

Й надалі мудро нами керувати!

***

Шановному начальнику в день народження хочемо побажати щастя, везіння, оптимізму, поваги. Миру, процвітання, великих угод, довгострокових партнерських відносин. Любові, доброти турботи — будинки, нових вражень, великих досягнень в захопленнях. Ми вас дуже цінуємо!

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