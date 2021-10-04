Красивые поздравления начальнику с днем рождения своими словами, в стихах, картинках и открытках

Какому начальнику не понравится внимательное отношение коллектива в его День Рождения.

Практически любой рабочий коллектив раз в году бывает озадачен проблемой – как поздравить с днем рождения своего начальника. Всем коллективом для шефа выбирается подарок и "уполномоченный" идет поздравлять, ну или все вместе, это как уже решают сотрудники.

Однако помимо подарка, каждый отдельно может сказать своему шефу несколько приятных слов.

"Телеграф" подготовил для вас самые лучшие поздравительные открытки и картинки, а также стихи и прозу для поздравления начальника.

Поздравление в картинках

Поздравление с днем рождения шефу

Поздравление с днем рождения шефу

Поздравление с днем рождения шефу

Поздравление с днем рождения шефу

Поздравление с днем рождения шефу

Поздравление с днем рождения шефу

Поздравление с днем рождения шефу

Поздравление с днем рождения шефу

Поздравление с днем рождения шефу

Поздравление с днем рождения шефу

Поздравление в стихах и прозе

Должны Вы все бумаги махом

С утра, начальник, подписать.

Мы собираемся с размахом

Ваш день рожденья отмечать.

Здесь будут песни, танцы, шутки

И роскошь шведского стола.

А Вы забудьте на минутку

Про Ваши важные дела.

***

С днем рожденья! Счастья Вам, успехов,

Новых перспектив, вершин, побед,

Процветанья делу и здоровья,

Изобильных, щедрых долгих лет.

Чтоб под Вашим чутким руководством

Коллектив единой был душой,

Преданной, сплоченной и готовой

На высокий подвиг трудовой!

***

В этот прекрасный день, день Вашего рождения, примите дань нашего уважения. Жизнь — это слалом, где приходится лавировать между различными обстоятельствами и сталкивающимися интересами, особенно таким деловым людям, как мы с вами. Поэтому мы желаем Вам надежных партнеров, вечных спонсоров, выгодной конъюнктуры и удачного слалома! С Днем рождения!

***

От всей души и с наилучшими пожеланиями, поздравляем с днем рождения. Успехов вам во всех начинаниях и вашей руководящей деятельности. Всегда легкости в решении важных вопросов, компромиссов и взаимопонимания в коллективе. Авторитета у подчиненных и уважения у партнеров. Финансового благополучия и всех обычных житейских радостей.

***

Другой начальник нам не нужен,

Добрее Вас — мы не найдем!

Лишь с Вами коллектив наш дружен,

Без Вас — увянет, пропадет!

И в Ваш прекрасный день рожденья,

Поздравить все хотим мы Вас!

И Вы, про нас, уж, не забудьте,-

Как в добрый, так в не добрый час!

***

Уважаемому начальнику в день рождения хотим пожелать счастья, везения, оптимизма, уважения. Мира, процветания, крупных сделок, долговременных партнерских отношений. Любви, доброты заботы — дома, новых впечатлений, крупных достижений в увлечениях. Мы вас очень ценим!

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