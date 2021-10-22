С днем рождения, мамочка! Красивые поздравления в картинках, открытках и стихах и прозе

Не знаете, что сказать своей маме в день ее рождения? "Телеграф" вам в этот поможет.

Мама — самый дорогой и самый важный человек в жизни каждого человека. И когда у мамы день рождение, всегда хочется сделать этот ден особенным и идеальным: начиная от подарка, заканчивая красивым поздравлением.

Однако часто такое бывает, что из-за переизбытка эмоций или из-за нервов, никак не получается сказать что-то красивое, а иногда и внятное.

"Телеграф" решил помочь Вам в этом, и собрал трогательные поздравления в стихах и прозе с днем рождения мамы. А также красивые картинки и открытки, которые можно отправить маме, если вы находитесь далеко от родителей.

Поздравления в картинках

Поздравления с днем рождения маме

Поздравления с днем рождения маме

Поздравления с днем рождения маме

Поздравления с днем рождения маме

Поздравления с днем рождения маме

Поздравления с днем рождения маме

Поздравления с днем рождения маме

Поздравления с днем рождения маме

Поздравления с днем рождения маме

Поздравления с днем рождения маме

Поздравления в прозе и стихах

Моя любимая мамочка! Ты самый дорогой для меня человек, и я хочу пожелать тебе никогда не падать духом, побольше отдыхать и баловать себя, не нервничать по пустякам и всегда оставаться такой же искренней, доброй и мудрой! Пусть беды обходят тебя стороной, солнце всегда светит в твою сторону, а жизнь дарит только счастливые и положительные моменты!

***

Хочу поздравить с днем рождения

Тебя, мамулечка родная.

Желаю радости, веселья,

Улыбок добрых, дорогая.

От счастья пусть глаза искрятся,

Мечты твои осуществятся.

Пусть будет классным настроение.

Моя мамуля, с днем рождения!

***

Дорогая мамочка! Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе здоровья, счастья и радости, пусть в твоем сердце всегда живет любовь! Я очень люблю тебя, и хочу, чтобы ты была всегда в прекрасном настроении, чтобы в твоих красивых глазах чаще светилась радость, а на губах играла улыбка! Пусть у тебя на душе будет светло и спокойно, а в жизни будет больше приятных событий, интересных встреч и счастливых моментов. И еще – я благодарю судьбу за то, что у меня такая хорошая мама. Спасибо тебе за все, и дай Бог тебе здоровья и долгой счастливой жизни! А я постараюсь сделать все для того, чтобы радости и тепла в ней было больше.

***

Хочу поздравить с днем рождения

Тебя, мамулечка родная.

Желаю радости, веселья,

Улыбок добрых, дорогая.

От счастья пусть глаза искрятся,

Мечты твои осуществятся.

Пусть будет классным настроение.

Моя мамуля, с днем рождения!

***

Тебя, мамуля, поздравляю!

Быть молодой всегда желаю,

Здоровой быть тебе всегда,

Чтоб слез не знала никогда!

Живи на свете долго-долго,

Пари, как птица, от восторга,

Купайся в море позитива

И знай: безумно ты красива!

***

Мама, я очень хочу тебе пожелать всего хорошего, что только есть на свете, и самого важного — здоровья. Желаю, чтобы меньше уставала, реже болела, чаще ощущала себя счастливой и легкой как пушинка. Пусть у тебя будет повод радоваться каждому новому дню.

Также "Телеграф" подготовил красивые поздравления с днем рождения женщине, которыми можно поздравить своих жен, девушек, сестер, мам, бабушек, подруг или просто знакомых дам.