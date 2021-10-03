Красивые поздравления женщине с днем рождения: картинки, открытки, стихи и проза

Подберите самые теплые слова для ваших близких.

День Рожденья — самый красивый и важный праздник для каждого человека, ведь в этот день он становится центром внимания всех своих друзей и родных. А как любят быть в центре внимания девушки.

В свой день рождения любая девушка ждет в свой адрес красивые и приятные слова. Но, согласитесь, часто бывает так, что хочется сказать что-то, а слова ну вот никак не складываются во что-то адекватное.

Читайте также: Категория Поздравления Поздравления в открытках и картинках с Днем рождения сестры Мы подготовили для вас только самые лучшие поздравления с днем рождения, которыми можно поздравить сестер.

Для этого "Телеграф" составил эту подборку красивых поздравлений с днем рождения женщине в картинках, открытках, стихах и прозе, чтобы вы могли поздравить своих жен, девушек, сестер, мам, бабушек, подруг или просто знакомых дам.

Поздравления в картинках:

Поздравление с днем рождения женщине

Поздравление с днем рождения женщине

Поздравление с днем рождения женщине

Поздравление с днем рождения женщине

Поздравление с днем рождения женщине

Поздравление с днем рождения женщине

Поздравление с днем рождения женщине

Поздравление с днем рождения женщине

Поздравление с днем рождения женщине

Поздравление с днем рождения женщине

Поздравление с днем рождения женщине

Поздравление с днем рождения женщине

Поздравления в стихах и прозе:

Нет женщины прекрасней на земле,

Ты украшаешь этот мир собою.

И все цветы сегодня — лишь тебе,

И слов красивых нынче я не скрою.

Ты появилась в этот день на свет

И солнышком вокруг всё озарила.

Тебе желаю долгих ярких лет,

Чтоб радость и улыбку всем дарила!

***

Для женщины День рождения не всегда приносит радость. Как любят говорить дамы: «Мы становимся на год старее. Разве это радость?» А мне очень хочется, чтобы твои года были так наполнены счастьем, чтобы ты с нетерпением ждала следующий, еще более увлекательный и наполненный важными событиями. Будь головокружительной и бесконечно красивой. Будь здоровой, успешной, обеспеченной. Пусть женские радости будут ежедневными, а прекрасные мгновения повторяются вновь и вновь…. С Днем рождения, дорогая!

***

Желаю просыпаться с настроеньем,

С улыбкой вечерами засыпать.

Пусть будут дни наполнены свеченьем,

Желаю не болеть, не унывать.

Достатка, пониманья, уваженья,

Пусть в доме царствует божественный уют.

Желаю счастья искренне, душевно,

Пусть в сердце нотки радости поют!

***

Тебе желаю в день рождения

Любви, улыбок, доброты!

Ну и, конечно, воплощения

Твоей заветнейшей мечты!

Люби, цвети и улыбайся!

Вкус жизни пробуй не спеша.

Иди вперед и не сдавайся.

И будь, как роза, хороша!

***

С днем рождения! Самые теплые и нежные поздравления в этот особенный день! Пожелания добра, счастья и гармонии во всём. Пусть вас на жизненном пути сопровождают здоровье, удача в делах, достаток и семейное благополучие. Улыбок вам!

***

Поздравляю тебя с таким чудесным праздником — днем рождения! Искренне желаю всего самого лучшего для тебя и твоих близких. Желаю, в первую очередь, здоровья, без него − никак, счастья и удачи во всех начинаниях и делах. Желаю, чтобы все, что ты хочешь, появилось в жизни, чтобы каждый прожитый день ты наслаждалась жизнью!

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