Красивые поздравления женщине с днем рождения: картинки, открытки, стихи и проза
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Подберите самые теплые слова для ваших близких.
День Рожденья — самый красивый и важный праздник для каждого человека, ведь в этот день он становится центром внимания всех своих друзей и родных. А как любят быть в центре внимания девушки.
В свой день рождения любая девушка ждет в свой адрес красивые и приятные слова. Но, согласитесь, часто бывает так, что хочется сказать что-то, а слова ну вот никак не складываются во что-то адекватное.
Для этого "Телеграф" составил эту подборку красивых поздравлений с днем рождения женщине в картинках, открытках, стихах и прозе, чтобы вы могли поздравить своих жен, девушек, сестер, мам, бабушек, подруг или просто знакомых дам.
Поздравления в картинках:
Поздравления в стихах и прозе:
Нет женщины прекрасней на земле,
Ты украшаешь этот мир собою.
И все цветы сегодня — лишь тебе,
И слов красивых нынче я не скрою.
Ты появилась в этот день на свет
И солнышком вокруг всё озарила.
Тебе желаю долгих ярких лет,
Чтоб радость и улыбку всем дарила!
***
Для женщины День рождения не всегда приносит радость. Как любят говорить дамы: «Мы становимся на год старее. Разве это радость?» А мне очень хочется, чтобы твои года были так наполнены счастьем, чтобы ты с нетерпением ждала следующий, еще более увлекательный и наполненный важными событиями. Будь головокружительной и бесконечно красивой. Будь здоровой, успешной, обеспеченной. Пусть женские радости будут ежедневными, а прекрасные мгновения повторяются вновь и вновь…. С Днем рождения, дорогая!
***
Желаю просыпаться с настроеньем,
С улыбкой вечерами засыпать.
Пусть будут дни наполнены свеченьем,
Желаю не болеть, не унывать.
Достатка, пониманья, уваженья,
Пусть в доме царствует божественный уют.
Желаю счастья искренне, душевно,
Пусть в сердце нотки радости поют!
***
Тебе желаю в день рождения
Любви, улыбок, доброты!
Ну и, конечно, воплощения
Твоей заветнейшей мечты!
Люби, цвети и улыбайся!
Вкус жизни пробуй не спеша.
Иди вперед и не сдавайся.
И будь, как роза, хороша!
***
С днем рождения! Самые теплые и нежные поздравления в этот особенный день! Пожелания добра, счастья и гармонии во всём. Пусть вас на жизненном пути сопровождают здоровье, удача в делах, достаток и семейное благополучие. Улыбок вам!
***
Поздравляю тебя с таким чудесным праздником — днем рождения! Искренне желаю всего самого лучшего для тебя и твоих близких. Желаю, в первую очередь, здоровья, без него − никак, счастья и удачи во всех начинаниях и делах. Желаю, чтобы все, что ты хочешь, появилось в жизни, чтобы каждый прожитый день ты наслаждалась жизнью!
Также "Телеграф" подготовил красивые поздравления с днем рождения мужчине, которые можно отправить любимому, мужу, коллеге, парню, зятю.
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