Красиві привітання жінці з днем народження: картинки, листівки, вірші і проза
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Підберіть найтепліші слова для ваших близьких.
День Народження — найкрасивіше і найважливіше свято для кожної людини, адже в цей день він стає центром уваги всіх своїх друзів і рідних. А як же люблять бути в центрі уваги дівчата.
У свій день народження будь-яка дівчина чекає на свою адресу красиві і приємні слова. Але, погодьтеся, часто буває так, що хочеться сказати щось, а слова ну ось ніяк не складаються в щось адекватне.
Для цього "Телеграф" склав цю добірку красивих привітань з днем народження жінці в картинках, листівках, віршах і прозі, щоб ви могли привітати своїх дружин, дівчат, сестер, мам, бабусь, подруг або просто знайомих дам.
Поздоровлення в картинках:
Поздоровлення у віршах і прозі:
Вітаю щиро вас зі святом!
Бажаю вам добра багато,
Здоров’я гарного, міцного,
І сміху щирого, гучного.
Тепла і злагоди в родині,
Щоб не було для сліз причини,
Щоб друзі щиро посміхались,
Все заплановане вдавалось!
***
Дорога, вітаю тебе з днем народження! Бажаю нескінченної краси, молодості та жіночності, радості й натхнення, здоровʼя і спроможності, достатку, забезпеченості та достатку. Нехай твої мрії радують своїм звершенням. Любові тобі та добробуту!
***
Вітаю з святом пречудовим!
Хай буде день цей винятковим.
Хай подарує купу щастя
І радісний, веселий настрій.
Бажаю радості, любові,
Знаходити причини нові,
Щоб жити, мріяти, творити
І мрії всі свої здійснити!
***
В цей час чарівний, у святковий день
Бажаю радості й достатку повних жмень.
Будь радісною, любою, щасливою
І до ста літ — здоровою й красивою.
Радій життю і здійснюй власні мрії,
Хай втіляться уквітчані надії,
Хай злагода з тобою поруч йде.
Із днем народження вітаю я тебе!
***
Вітаємо Вас з днем народження!
Бажаєм великого щастя примноження,
Здоров’я, достатку, а в сім’ї — лиш тепла,
Життєва стежина хай буде повна добра!
***
Вітаю з днем народження! Хочу побажати всіх земних благ, якими Всевишній може нагородити жінку: здоров'я та краси, щастя і радості, взаємної любові та відданої дружби, людського тепла і внутрішньої гармонії, невичерпного терпіння і жіночої мудрості, неймовірних відчуттів душевного польоту і найпрекрасніших фантазій, творчого натхнення та езотеричного благословення у всіх починаннях! Нехай найпотаємніші мрії неодмінно збуваються, а всі бажання дивуватимуться від можливостей!
Також "Телеграф" підготував красиві привітання з днем народження чоловікові, які можна відправити коханому, чоловікові, колезі, хлопцю, зятю.
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