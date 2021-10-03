Красиві привітання жінці з днем народження: картинки, листівки, вірші і проза

Підберіть найтепліші слова для ваших близьких.

День Народження — найкрасивіше і найважливіше свято для кожної людини, адже в цей день він стає центром уваги всіх своїх друзів і рідних. А як же люблять бути в центрі уваги дівчата.

У свій день народження будь-яка дівчина чекає на свою адресу красиві і приємні слова. Але, погодьтеся, часто буває так, що хочеться сказати щось, а слова ну ось ніяк не складаються в щось адекватне.

Читайте також: Категорія Привітання Привітання в листівках і картинках з Днем народження сестри Ми підготували для вас тільки найкращі привітання з днем народження, якими можна привітати сестер.

Для цього "Телеграф" склав цю добірку красивих привітань з днем народження жінці в картинках, листівках, віршах і прозі, щоб ви могли привітати своїх дружин, дівчат, сестер, мам, бабусь, подруг або просто знайомих дам.

Поздоровлення в картинках:

Привітання з днем народження жінці

Привітання з днем народження жінці

Привітання з днем народження жінці

Привітання з днем народження жінці

Привітання з днем народження жінці

Привітання з днем народження жінці

Привітання з днем народження жінці

Привітання з днем народження жінці

Привітання з днем народження жінці

Привітання з днем народження жінці

Поздоровлення у віршах і прозі:

Вітаю щиро вас зі святом!

Бажаю вам добра багато,

Здоров’я гарного, міцного,

І сміху щирого, гучного.

Тепла і злагоди в родині,

Щоб не було для сліз причини,

Щоб друзі щиро посміхались,

Все заплановане вдавалось!

***

Дорога, вітаю тебе з днем ​​народження! Бажаю нескінченної краси, молодості та жіночності, радості й натхнення, здоровʼя і спроможності, достатку, забезпеченості та достатку. Нехай твої мрії радують своїм звершенням. Любові тобі та добробуту!

***

Вітаю з святом пречудовим!

Хай буде день цей винятковим.

Хай подарує купу щастя

І радісний, веселий настрій.

Бажаю радості, любові,

Знаходити причини нові,

Щоб жити, мріяти, творити

І мрії всі свої здійснити!

***

В цей час чарівний, у святковий день

Бажаю радості й достатку повних жмень.

Будь радісною, любою, щасливою

І до ста літ — здоровою й красивою.

Радій життю і здійснюй власні мрії,

Хай втіляться уквітчані надії,

Хай злагода з тобою поруч йде.

Із днем народження вітаю я тебе!

***

Вітаємо Вас з днем народження!

Бажаєм великого щастя примноження,

Здоров’я, достатку, а в сім’ї — лиш тепла,

Життєва стежина хай буде повна добра!

***

Вітаю з днем ​​народження! Хочу побажати всіх земних благ, якими Всевишній може нагородити жінку: здоров'я та краси, щастя і радості, взаємної любові та відданої дружби, людського тепла і внутрішньої гармонії, невичерпного терпіння і жіночої мудрості, неймовірних відчуттів душевного польоту і найпрекрасніших фантазій, творчого натхнення та езотеричного благословення у всіх починаннях! Нехай найпотаємніші мрії неодмінно збуваються, а всі бажання дивуватимуться від можливостей!

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