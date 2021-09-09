Оригінальні та яскраві привітання з днем народження чоловікові в прозі, віршах і листівках

Красиві привітання з днем народження коханому, чоловікові, колезі, хлопцю, зятю.

День народження — один з найулюбленіших свят багатьох. У цей день заведено говорити приємні, теплі слова імениннику і бажати йому успіхів, щастя, добра, удачі, здоров’я та багато інших "приємностей".

Чоловіки, як правило, холодніші ставляться до багатослівних побажань, тому краще вибрати коротке привітання.

"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші вітальні вірші і листівки, щоб привітати чоловіка з Днем народження.

Поздоровлення в картинках:

Привітання з днем народження чоловікові

Привітання з днем народження чоловікові

Привітання з днем народження чоловікові

Привітання з днем народження чоловікові

Привітання з днем народження чоловікові

Привітання з днем народження чоловікові

Привітання з днем народження чоловікові

Привітання з днем народження чоловікові

Привітання з днем народження чоловікові

Привітання з днем народження чоловікові

Привітання з днем народження чоловікові

Поздоровлення у віршах і прозі:

З Днем народження! Сьогодні мені хочеться побажати тобі сили духу, бадьорості, оптимізму, міцного здоров’я, безхмарних буднів, більше моментів щастя, завжди піднесеного настрою! Нехай все ладиться будинку і в справах, нехай тобі завжди щастить. Яскравих, цікавих подорожей, фінансової стабільності і благополуччя!

***

Бажаю зухвалих планів і ідей,

Вершин, до яких хочеться прагнути,

І поруч — близьких, щирих людей,

Щоб з ними щедро щастям поділитися!

***

З днем народження вітаємо!

Фінансової стабільності бажаємо,

Здоров’я, щастя, оптимізму,

Крутих підйомів, яскравого життя,

Стабільності, любові і миру,

Благополуччя і позитиву!

***

Вітаємо з Днем народження! Будь здоровим, сильним, успішною людиною. Бажаємо благополуччя, любові, щастя, удачі, гарного настрою. Нехай тебе завжди оточують вірні друзі, на роботі поважають колеги, а вдома плекають і бережуть рідні.

***

Вітаю тебе з днем народження! Хотілося б побажати тобі здоров’я, радості, настрою, удачі. Щоб все люди, які тебе оточують бачили тебе щасливим і життєрадісним. Щоб кожен новий день був наповнений енергії та позитиву!

***

Бажаю тобі в день народження,

Як яскравий букет, настрою!

Чоловічого здоров’я залізного,

Дозвілля завжди цікавого,

Кар’єри крутий і стрімкої,

Гарячої любові дивовижною,

Везіння великого, тотального,

За життя шляху тріумфального!

Раніше, "Телеграф" писав, що 9 вересня 2021 року відзначається міжнародний день краси. Ми підготували найкращі вітання зі святом в листівках і картинках.