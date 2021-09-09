Оригинальные и яркие поздравления с днем рождения мужчине в прозе, стихах и открытках
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Красивые поздравления с днем рождения любимому, мужу, коллеге, парню, зятю.
День рождения — один из самых любимых праздников многих. В этот день принято говорить приятные, теплые слова имениннику и желать ему успехов, счастья, добра, удачи, здоровья и много других "приятностей".
Мужчины, обычно, равнодушнее относятся к многословным пожеланиям, поэтому лучше выбрать более короткое поздравление.
"Телеграф" собрал для вас самые красивые поздравительные стихи и открытки, чтобы поздравить мужчину с Днем рождения.
Поздравления в картинках:
Поздравления в стихах и прозе:
С Днем рождения! Сегодня мне хочется пожелать тебе силы духа, бодрости, оптимизма, крепчайшего здоровья, безоблачных будней, больше моментов счастья, всегда приподнятого настроения! Пусть все ладится дома и в делах, пусть тебе всегда сопутствует удача. Ярких, интересных путешествий, финансовой стабильности и благополучия!
***
Желаю дерзких планов и идей,
Вершин, к которым хочется стремиться,
И рядом — близких, искренних людей,
Чтоб с ними щедро счастьем поделиться!
***
С днем рожденья поздравляем!
Финансовой стабильности желаем,
Здоровья, счастья, оптимизма,
Крутых подъемов, яркой жизни,
Стабильности, любви и мира,
Благополучия и позитива!
***
Поздравляем с днем рождения! Будь здоровым, сильным, успешным человеком. Желаем благополучия, любви, счастья, удачи, хорошего настроения. Пусть тебя всегда окружают верные друзья, на работе уважают коллеги, а дома лелеют и берегут родные.
***
Поздравляю тебя с днем рождения! Хотелось бы пожелать тебе здоровья, радости, настроения, удачи. Чтобы все люди, которые тебя окружают видели тебя счастливым и жизнерадостным. Чтобы каждый новый день был наполнен энергии и позитива!
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Желаю тебе в день рождения,
Как яркий букет, настроения!
Мужского здоровья железного,
Досуга всегда интересного,
Карьеры крутой и стремительной,
Горячей любви удивительной,
Везенья большого, тотального,
По жизни пути триумфального!
Ранее, "Телеграф" писал, что 9 сентября 2021 года отмечается международный день красоты. Мы подготовили самые лучшие поздравления с праздником в открытках и картинках.
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