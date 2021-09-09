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Оригинальные и яркие поздравления с днем рождения мужчине в прозе, стихах и открытках

Автор
А. Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
9
День рождения мужчины Новость обновлена 09 сентября 2021, 09:04
День рождения мужчины

Красивые поздравления с днем рождения любимому, мужу, коллеге, парню, зятю.

День рождения — один из самых любимых праздников многих. В этот день принято говорить приятные, теплые слова имениннику и желать ему успехов, счастья, добра, удачи, здоровья и много других "приятностей".

Мужчины, обычно, равнодушнее относятся к многословным пожеланиям, поэтому лучше выбрать более короткое поздравление.

"Телеграф" собрал для вас самые красивые поздравительные стихи и открытки, чтобы поздравить мужчину с Днем рождения.

Поздравления в картинках:

Поздравления с днем рождения мужчине
Поздравления с днем рождения мужчине
Поздравления с днем рождения мужчине
Поздравления с днем рождения мужчине
Поздравления с днем рождения мужчине
Поздравления с днем рождения мужчине
Поздравления с днем рождения мужчине
Поздравления с днем рождения мужчине
Поздравления с днем рождения мужчине
Поздравления с днем рождения мужчине
Поздравления с днем рождения мужчине
Поздравления с днем рождения мужчине
Поздравления с днем рождения мужчине
Поздравления с днем рождения мужчине
Поздравления с днем рождения мужчине
Поздравления с днем рождения мужчине
Поздравления с днем рождения мужчине
Поздравления с днем рождения мужчине
Поздравления с днем рождения мужчине
Поздравления с днем рождения мужчине
Поздравления с днем рождения мужчине
Поздравления с днем рождения мужчине
Поздравления с днем рождения мужчине
Поздравления с днем рождения мужчине

Поздравления в стихах и прозе:

С Днем рождения! Сегодня мне хочется пожелать тебе силы духа, бодрости, оптимизма, крепчайшего здоровья, безоблачных будней, больше моментов счастья, всегда приподнятого настроения! Пусть все ладится дома и в делах, пусть тебе всегда сопутствует удача. Ярких, интересных путешествий, финансовой стабильности и благополучия!

***

Желаю дерзких планов и идей,

Вершин, к которым хочется стремиться,

И рядом — близких, искренних людей,

Чтоб с ними щедро счастьем поделиться!

***

С днем рожденья поздравляем!

Финансовой стабильности желаем,

Здоровья, счастья, оптимизма,

Крутых подъемов, яркой жизни,

Стабильности, любви и мира,

Благополучия и позитива!

***

Поздравляем с днем рождения! Будь здоровым, сильным, успешным человеком. Желаем благополучия, любви, счастья, удачи, хорошего настроения. Пусть тебя всегда окружают верные друзья, на работе уважают коллеги, а дома лелеют и берегут родные.

***

Поздравляю тебя с днем рождения! Хотелось бы пожелать тебе здоровья, радости, настроения, удачи. Чтобы все люди, которые тебя окружают видели тебя счастливым и жизнерадостным. Чтобы каждый новый день был наполнен энергии и позитива!

***

Желаю тебе в день рождения,

Как яркий букет, настроения!

Мужского здоровья железного,

Досуга всегда интересного,

Карьеры крутой и стремительной,

Горячей любви удивительной,

Везенья большого, тотального,

По жизни пути триумфального!

Ранее, "Телеграф" писал, что 9 сентября 2021 года отмечается международный день красоты. Мы подготовили самые лучшие поздравления с праздником в открытках и картинках.

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