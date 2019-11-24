Самые лучшие поздравления с Днем рождения мужчине

Сильные и смелые мужчины просто нуждаются в необычном и оригинальном поздравлении с днем рождения. Пожелания с чувств...
Пусть будет в жизни всё стабильно,
И по-мужски надёжно, сильно.
Карьера крепнет и растёт,
Любимая с работы ждет,
Друзья тебя не забывают,
На отдых часто приглашают,
Врачи обходят стороной,
На сердце радость и покой,
И вслед все смотрят с уваженьем.
Всех благ тебе! И с днем рожденья!
Желаю в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаю, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!
В день рождения желаю
Много сил на всё иметь.
В жизни жить всегда играя,
Всё уметь, везде успеть.
Быть удачливым, везучим,
И счастливым на Земле.
Добрым, славным и могучим,
Жить в уюте и тепле.
Пусть мечты осуществятся,
Деньги водятся всегда.
А проблемы растворятся,
Не приходят никогда.
С днем рожденья поздравляем!
Финансовой стабильности желаем,
Здоровья, счастья, оптимизма,
Крутых подъемов, яркой жизни,
Стабильности, любви и мира
Благополучия и позитива!
Будь успешным, креативным,
Сильным, смелым, позитивным.
Капельку совсем брутальным,
Элегантным, гениальным.
Счастье пускай с ног сбивает,
А здоровье лишь крепчает.
Чтоб не только в день рожденья
Было классным настроенье.
Чтоб икру мог ложкой кушать,
Звон монет все время слушать,
Быть любимым и любить.
В общем, очень круто жить.
Мужчине годы вовсе не помеха, и
В день рождения хочу вам пожелать:
Активности, здоровья и успеха,
Чтоб все сполна от жизни получать!
Желаю дней погожих, без ненастья,
Добра, достатка, света и тепла,
Чтобы любовь всегда давала счастье,
Удача рядом постоянно шла!
Желаю счастья и добра,
Любви, семейного благополучия,
От жизни брать всё только лучшее:
Улыбок много, море вдохновения,
Во всех делах — успехов и везения,
В карьере — вверх стабильно продвижения,
А в дружбе — верности тебе и уважения.
В семье — гармонии, поддержки, понимания.
Чтоб исполнялись все заветные желания!
Желаю крепкого здоровья
И только преданных друзей,
Открытий и успехов новых,
Весёлых и счастливых дней!
Улыбок честных и открытых,
И в каждом деле лишь победы,
И самых радостных событий,
Тепла, удачи, мира, света!
Прекрасный мужчина, отец, семьянин —
Об этом все знают, такой ты один.
Завистники пусть отдыхают в сторонке,
Давай в именины откроем бочонки.
Работать успеешь, сегодня гуляй,
А если яснее сказать — отдыхай.
Веселье ведь в праздник не только уместно,
Оно непременно должно иметь место.
Карьеры тебе пожелаем крутой,
Родных уваженья, любви пребольшой,
Успех пусть всегда будет рядом с тобой!
Поздравляю с днем рождения
Пожелать тебе хочу,
Будь успешным непременно,
Все дела чтоб по плечу,
Улыбайся миру чаще,
Наслаждайся каждым днём,
Жизнь твоя пусть будет ярче,
А проблемы нипочем!
Что все желают в день рождения?
Счастливых, радостных деньков?
Но разве это поздравление
Для настоящих мужиков?
Пусть будут все носки по паре,
И пусть всегда клюет карась,
Чтобы ты был всегда в ударе,
Заветная мечта — сбылась!
И чтоб не глох мотор некстати,
Любимою жена была,
Прибавка — часто чтоб к зарплате,
А рядом — верные друзья!