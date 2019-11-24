Самые лучшие поздравления с Днем рождения мужчине

1 Сильные и смелые мужчины просто нуждаются в необычном и оригинальном поздравлении с днем рождения. Пожелания с чувств... Пусть будет в жизни всё стабильно, И по-мужски надёжно, сильно. Карьера крепнет и растёт, Любимая с работы ждет, Друзья тебя не забывают, На отдых часто приглашают, Врачи обходят стороной, На сердце радость и покой, И вслед все смотрят с уваженьем. Всех благ тебе! И с днем рожденья!

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3 Желаю в жизни только счастья, Удачи, смеха, радости, тепла! Пусть стороной обходят все ненастья, А рядом будут добрые друзья! Желаю, чтоб мечты твои сбывались, Здоровье чтоб не подводило никогда, И, как стремительно года б твои ни мчались, Ты оставайся молодым всегда-всегда!

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5 В день рождения желаю Много сил на всё иметь. В жизни жить всегда играя, Всё уметь, везде успеть. Быть удачливым, везучим, И счастливым на Земле. Добрым, славным и могучим, Жить в уюте и тепле. Пусть мечты осуществятся, Деньги водятся всегда. А проблемы растворятся, Не приходят никогда.

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7 С днем рожденья поздравляем! Финансовой стабильности желаем, Здоровья, счастья, оптимизма, Крутых подъемов, яркой жизни, Стабильности, любви и мира Благополучия и позитива!

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9 Будь успешным, креативным, Сильным, смелым, позитивным. Капельку совсем брутальным, Элегантным, гениальным. Счастье пускай с ног сбивает, А здоровье лишь крепчает. Чтоб не только в день рожденья Было классным настроенье. Чтоб икру мог ложкой кушать, Звон монет все время слушать, Быть любимым и любить. В общем, очень круто жить.

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11 Мужчине годы вовсе не помеха, и В день рождения хочу вам пожелать: Активности, здоровья и успеха, Чтоб все сполна от жизни получать! Желаю дней погожих, без ненастья, Добра, достатка, света и тепла, Чтобы любовь всегда давала счастье, Удача рядом постоянно шла!

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13 Желаю счастья и добра, Любви, семейного благополучия, От жизни брать всё только лучшее: Улыбок много, море вдохновения, Во всех делах — успехов и везения, В карьере — вверх стабильно продвижения, А в дружбе — верности тебе и уважения. В семье — гармонии, поддержки, понимания. Чтоб исполнялись все заветные желания!

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15 Желаю крепкого здоровья И только преданных друзей, Открытий и успехов новых, Весёлых и счастливых дней! Улыбок честных и открытых, И в каждом деле лишь победы, И самых радостных событий, Тепла, удачи, мира, света!

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17 Прекрасный мужчина, отец, семьянин — Об этом все знают, такой ты один. Завистники пусть отдыхают в сторонке, Давай в именины откроем бочонки. Работать успеешь, сегодня гуляй, А если яснее сказать — отдыхай. Веселье ведь в праздник не только уместно, Оно непременно должно иметь место. Карьеры тебе пожелаем крутой, Родных уваженья, любви пребольшой, Успех пусть всегда будет рядом с тобой!

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19 Поздравляю с днем рождения Пожелать тебе хочу, Будь успешным непременно, Все дела чтоб по плечу, Улыбайся миру чаще, Наслаждайся каждым днём, Жизнь твоя пусть будет ярче, А проблемы нипочем!

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