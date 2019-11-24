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Самые лучшие поздравления с Днем рождения мужчине

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Самые лучшие поздравления с Днем рождения мужчине
12:25 Сегодня Телеграф

Самые добрые и забавные стихи любимому, мужу, коллеге, парню, зятю.

  • 1

    Сильные и смелые мужчины просто нуждаются в необычном и оригинальном поздравлении с днем рождения. Пожелания с чувств...

     

    Пусть будет в жизни всё стабильно,

    И по-мужски надёжно, сильно.

    Карьера крепнет и растёт,

    Любимая с работы ждет,

    Друзья тебя не забывают,

    На отдых часто приглашают,

    Врачи обходят стороной,

    На сердце радость и покой,

    И вслед все смотрят с уваженьем.

    Всех благ тебе! И с днем рожденья!

  • 2

  • 3

    Желаю в жизни только счастья,

    Удачи, смеха, радости, тепла!

    Пусть стороной обходят все ненастья,

    А рядом будут добрые друзья!

     

    Желаю, чтоб мечты твои сбывались,

    Здоровье чтоб не подводило никогда,

    И, как стремительно года б твои ни мчались,

    Ты оставайся молодым всегда-всегда!

  • 4

  • 5

    В день рождения желаю

    Много сил на всё иметь.

    В жизни жить всегда играя,

    Всё уметь, везде успеть.

     

    Быть удачливым, везучим,

    И счастливым на Земле.

    Добрым, славным и могучим,

    Жить в уюте и тепле.

     

    Пусть мечты осуществятся,

    Деньги водятся всегда.

    А проблемы растворятся,

    Не приходят никогда.

  • 6

  • 7

    С днем рожденья поздравляем!

    Финансовой стабильности желаем,

    Здоровья, счастья, оптимизма,

    Крутых подъемов, яркой жизни,

    Стабильности, любви и мира

    Благополучия и позитива!

  • 8

  • 9

    Будь успешным, креативным,

    Сильным, смелым, позитивным.

    Капельку совсем брутальным,

    Элегантным, гениальным.

     

    Счастье пускай с ног сбивает,

    А здоровье лишь крепчает.

    Чтоб не только в день рожденья

    Было классным настроенье.

     

    Чтоб икру мог ложкой кушать,

    Звон монет все время слушать,

    Быть любимым и любить.

    В общем, очень круто жить.

  • 10

  • 11

    Мужчине годы вовсе не помеха, и

    В день рождения хочу вам пожелать:

    Активности, здоровья и успеха,

    Чтоб все сполна от жизни получать!

     

    Желаю дней погожих, без ненастья,

    Добра, достатка, света и тепла,

    Чтобы любовь всегда давала счастье,

    Удача рядом постоянно шла!

  • 12

  • 13

    Желаю счастья и добра,

    Любви, семейного благополучия,

    От жизни брать всё только лучшее:

    Улыбок много, море вдохновения,

    Во всех делах — успехов и везения,

    В карьере — вверх стабильно продвижения,

    А в дружбе — верности тебе и уважения.

    В семье — гармонии, поддержки, понимания.

    Чтоб исполнялись все заветные желания!

  • 14

  • 15

    Желаю крепкого здоровья

    И только преданных друзей,

    Открытий и успехов новых,

    Весёлых и счастливых дней!

     

    Улыбок честных и открытых,

    И в каждом деле лишь победы,

    И самых радостных событий,

    Тепла, удачи, мира, света!

  • 16

  • 17

    Прекрасный мужчина, отец, семьянин —

    Об этом все знают, такой ты один.

    Завистники пусть отдыхают в сторонке,

    Давай в именины откроем бочонки.

    Работать успеешь, сегодня гуляй,

    А если яснее сказать — отдыхай.

    Веселье ведь в праздник не только уместно,

    Оно непременно должно иметь место.

    Карьеры тебе пожелаем крутой,

    Родных уваженья, любви пребольшой,

    Успех пусть всегда будет рядом с тобой!

  • 18

  • 19

    Поздравляю с днем рождения

    Пожелать тебе хочу,

    Будь успешным непременно,

    Все дела чтоб по плечу,

    Улыбайся миру чаще,

    Наслаждайся каждым днём,

    Жизнь твоя пусть будет ярче,

    А проблемы нипочем!

  • 20

  • 21

    Что все желают в день рождения?

    Счастливых, радостных деньков?

    Но разве это поздравление

    Для настоящих мужиков?

     

    Пусть будут все носки по паре,

    И пусть всегда клюет карась,

    Чтобы ты был всегда в ударе,

    Заветная мечта — сбылась!

     

    И чтоб не глох мотор некстати,

    Любимою жена была,

    Прибавка — часто чтоб к зарплате,

    А рядом — верные друзья!

Шикарные поздравления с Днем рождения в прозе

Роскошные поздравления с Днем рождения

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