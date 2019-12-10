Оригинальные поздравления с Днем рождения коротко в прозе

Мы подготовили подборку поздравлений с днем рождения своими словами, которые вы легко сможете использовать для того, чтоб поздравить дорогого (или не очень) вам человека.
Поздравляю с днем рождения! Желаю здоровья, успехов, благосостояния и согласия, любви нежной и безбрежной, простого человеческого счастья!
С днём рождения. Желаю ярких огней, мечтательных ночей, успешных дней, великолепных идей, счастливых историй, хороших друзей и лёгких путей к решению любой проблемы.
Поздравляю с днём рождения и от чистого сердца желаю всегда быть на позитивной волне жизни и никогда не вздумать о чём-то грустить.
С днём рождения, чудесный человек! Пусть не существует лимита в радостях жизни, пусть без границ стелются просторы счастья и любви.
Поздравляю с днём рождения и хочу пожелать жить в ритме счастья и успеха. Пусть душа распевает весёлые песни, пусть сердце всегда верит в любовь и вдохновляет на чудеса.
Поздравляю и от всей души в твой день рожденья пожелать хочу материального блага, великолепного здоровья, постоянной удачи, верных целей и счастья на пути.
Пусть жизнь твоя будет до краев наполнена яркими красками, невероятными, увлекательными, незабываемыми приключениями, светлой любовью и пониманием!
Поздравляю с днем рождения, желаю неимоверного настроения, безграничного счастья, богатырского здоровья и увлекательной жизни.
Поздравляю с днем рождения. Желаю вечной молодости и вечного счастья. И пусть миллиарды звёзд исполнят по желанию.
С днем рождения! Пусть в жизни будет много ярких моментов и счастливых дней, пусть каждое «сегодня» будет в сто раз круче, чем «вчера».
Желаю чуда, радости, удачи, большой любви, здоровья, красоты! С днем рожденья. Пусть повсюду будет счастье!