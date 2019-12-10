Скачать
Вторник, 10.12.2019
Итоги дня 9 декабря: "Нормандский саммит" и "крымская" резолюция ООН
Итоги дня 9 декабря: "Нормандский саммит" и "крымская" резолюция ООН
Отвод вооружений и формула Штайнмайера: о чем договорились Зеленский и Путин
Отвод вооружений и формула Штайнмайера: о чем договорились Зеленский и Путин
Арсенал сотворил камбэк в матче против Вест Хэма (Фото, Видео)
Арсенал сотворил камбэк в матче против Вест Хэма (Фото, Видео)
10 декабря - приметы и обряды в Знамение Пресвятой Богородицы
10 декабря - приметы и обряды в Знамение Пресвятой Богородицы

Оригинальные поздравления с Днем рождения коротко в прозе

Смотрите фото (11)
Оригинальные поздравления с Днем рождения коротко в прозе
08:39 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Поздравляйте друзей и родных с днем рождения и отправляйте самые красивые и добрые поздравления в прозе, стихах, смс.

  • 1

    Мы подготовили подборку поздравлений с днем рождения своими словами, которые вы легко сможете использовать для того, чтоб поздравить дорогого (или не очень) вам человека.

     

    Поздравляю с днем рождения! Желаю здоровья, успехов, благосостояния и согласия, любви нежной и безбрежной, простого человеческого счастья!

  • 2

  • 3

    С днём рождения. Желаю ярких огней, мечтательных ночей, успешных дней, великолепных идей, счастливых историй, хороших друзей и лёгких путей к решению любой проблемы.

  • 4

  • 5

    Поздравляю с днём рождения и от чистого сердца желаю всегда быть на позитивной волне жизни и никогда не вздумать о чём-то грустить.

  • 6

  • 7

    С днём рождения, чудесный человек! Пусть не существует лимита в радостях жизни, пусть без границ стелются просторы счастья и любви.

  • 8

  • 9

    Поздравляю с днём рождения и хочу пожелать жить в ритме счастья и успеха. Пусть душа распевает весёлые песни, пусть сердце всегда верит в любовь и вдохновляет на чудеса.

  • 10

  • 11

    Поздравляю и от всей души в твой день рожденья пожелать хочу материального блага, великолепного здоровья, постоянной удачи, верных целей и счастья на пути.

  • 12

  • 13

    Пусть жизнь твоя будет до краев наполнена яркими красками, невероятными, увлекательными, незабываемыми приключениями, светлой любовью и пониманием!

  • 14

  • 15

    Поздравляю с днем рождения, желаю неимоверного настроения, безграничного счастья, богатырского здоровья и увлекательной жизни.

  • 16

  • 17

    Поздравляю с днем рождения. Желаю вечной молодости и вечного счастья. И пусть миллиарды звёзд исполнят по желанию.

  • 18

  • 19

    С днем рождения! Пусть в жизни будет много ярких моментов и счастливых дней, пусть каждое «сегодня» будет в сто раз круче, чем «вчера».

  • 20

  • 21

    Желаю чуда, радости, удачи, большой любви, здоровья, красоты! С днем рожденья. Пусть повсюду будет счастье!

Красивые поздравления с днем рождения

Самые нежные поздравления с днем рождения

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (11)

Все по теме:

Праздник, День рождения, Стихи, Поздравления, Картинки, Открытки, Пожелание, Поздравления с Днем рождения, Проза, 10 декабря, Поздравления в смс, Поздравления в картинках, Смс поздравления с Днем Рождения, Праздник Дня Рождения, Поздравления с днем рождения в прозе, Поздравления с днем рождения в смс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Судьба не зависит от линий на ладонях: так о чем же они говорят
02 Мендель о "нормандском саммите": Переговоры прошли очень успешно
03 Путин доволен переговорами с Зеленским
04 "Нормандский саммит": переговоры Путина и Зеленского завершены
05 Главные причины, почему вы должны есть чеснок каждый день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Аномальный декабрь: в Украине будет тепло и без осадков
Аномальный декабрь: в Украине будет тепло и без осадков
Курс валют на 10 декабря: доллар продолжает дешеветь
Курс валют на 10 декабря: доллар продолжает дешеветь
На Донбассе погибли трое украинских военных
На Донбассе погибли трое украинских военных
День зимнего солнцестояния 2019 — дата праздника, традиции
День зимнего солнцестояния 2019 — дата праздника, традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь