Оригинальные поздравления с Днем рождения коротко в прозе

1

Мы подготовили подборку поздравлений с днем рождения своими словами, которые вы легко сможете использовать для того, чтоб поздравить дорогого (или не очень) вам человека.

Поздравляю с днем рождения! Желаю здоровья, успехов, благосостояния и согласия, любви нежной и безбрежной, простого человеческого счастья!