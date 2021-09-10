Оригінальні привітання з Днем народження коротко в прозі

Вітайте друзів і рідних з днем народження і відправляйте найкрасивіші вітання в прозі, віршах, смс.

Ми підготували добірку привітань з днем народження своїми словами, які ви легко зможете використовувати для того, щоб привітати дорогу (або не дуже) вам людини.

Вітаю з днем народження! Бажаю здоров’я, успіхів, добробуту та злагоди, любові ніжної і безмежної, простого людського щастя!

Привітання, листівки з днем народження

З Днем народження. Бажаю яскравих вогнів, мрійливих ночей, успішних днів, чудових ідей, щасливих історій, хороших друзів і легких шляхів до розв'язання будь-якої проблеми.

Привітання, листівки з днем народження

Вітаю з днем народження і від чистого серця бажаю завжди бути на позитивній хвилі життя і ніколи не вигадати про щось сумувати.

Привітання, листівки з днем народження

З днем народження, чудова людина! Нехай не існує ліміту в радощах життя, нехай без кордонів стеляться простори щастя і любові.

Привітання, листівки з днем народження

Вітаю з днем народження і хочу побажати жити в ритмі щастя і успіху. Нехай душа співає веселі пісні, нехай серце завжди вірить в любов і надихає на чудеса.

Привітання, листівки з днем народження

Вітаю і від щирого серця в твій день народження побажати хочу матеріального блага, чудового здоров’я, постійної удачі, вірних цілей і щастя на шляху.

Привітання, листівки з днем народження

Нехай життя твоє буде вщерть наповнена яскравими фарбами, неймовірними, захоплюючими, незабутніми пригодами, світлої любов’ю і розумінням!

Привітання, листівки з днем народження

Вітаю з днем народження, бажаю неймовірного настрою, безмежного щастя, богатирського здоров’я та захоплюючій життя.

Привітання, листівки з днем народження

Вітаю з днем народження. Бажаю вічної молодості і вічного щастя. І нехай мільярди зірок виконають за бажанням.

Привітання, листівки з днем народження

З Днем народження! Нехай в житті буде багато яскравих моментів і щасливих днів, нехай кожне «сьогодні» буде в сто разів крутіше, ніж «вчора».

Привітання, листівки з днем народження

Бажаю чуда, радості, удачі, великої любові, здоров’я, краси! З Днем народження. Нехай всюди буде щастя!