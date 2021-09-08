Найкращі привітання з Днем народження чоловікові
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Найдобріші і забавні вірші коханому, чоловікові, колезі, хлопцю, зятю.
Привітати чоловіка з днем народження хочеться яскраво, незвично і красиво. "Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші вітальні вірші і яскраві листівки, щоб ваше привітання точно запам’яталося чоловікові.
Привітання з днем народження чоловіку
Вітаю з днем народження! Бажаю радості, міцного здоров’я, бадьорого настрою, успіху у всіх починаннях, ніколи не знати печалі, не сумувати, починати кожен день з посмішки. Нехай чорні смуги в житті будуть коротшими від білих!
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Вітаю! Нехай буде більше в житті радостей, досягнень, перемог і удач! Нехай життя вирує удачею, щастям і позитивом, нехай буде наповнена змістом, цілями і призначенням. Здоровʼя тобі, щастя і нехай у всіх справах завжди будуть заслужені удачі і перемоги!
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З Днем народження! Нехай завжди будуть поруч близькі та друзі, і ті, з ким хочеться поділитися радістю! Здоровʼя і довгих років життя тобі і твоїм близьким, більше позитиву, яскравих вражень і уваги! Нехай все складеться так, як тобою і було задумано! Будь здоровий, щасливий і, як завжди, чудовий!
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Я тебе вітаю ніжно,
Мій коханий чоловік.
В день народження бажаю,
Щоб щасливим був твій вік.
Хай вдаються всі задумки,
В серці хай живе любов,
Почуття нехай не гаснуть,
Пристрасть хай хвилює кров.
Залишайся, мій єдиний,
Мужнім і відважним,
Креативним і яскравим,
Безперечно, справжнім.
***
З днем народження тебе!
Хай в житті усе буде:
Щастя, успіхи, кохання,
Щоб збувалися бажання.
Вірних друзів та настрою гарного,
Приємних вражень і неба безхмарного,
Дарує життя хай одні перемоги,
Хай не буде у долі складної дороги!
***
З днем народження вітаю!
Бажаю мужності та сил,
Великих звершень та достатку.
Щоб мрії ти легко здійснив,
Щоб справи всі були в порядку!
Кохання справжнього тобі
Та дружби вірної, міцної.
Щоб кожен день життю радів
І долі не бажав інакшої!
***
Хай день народження тобі
Дарує здійснення бажань,
Лад і добробут у сім’ї,
Сто приводів для святкувань.
Все, що ти робиш, хай вдається,
Щасливої бажаю долі
І радості, кохання в серці
А ще − сталевого здоров’я.
Листівки з днем народження чоловіку
Раніше "Телеграф" також публікував привітання з днем народження жінці в прозі, віршах і листівках.
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