Найкращі привітання з Днем народження чоловікові

Найдобріші і забавні вірші коханому, чоловікові, колезі, хлопцю, зятю.

Привітати чоловіка з днем народження хочеться яскраво, незвично і красиво. "Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші вітальні вірші і яскраві листівки, щоб ваше привітання точно запам’яталося чоловікові.

Привітання з днем народження чоловіку

Вітаю з днем ​​народження! Бажаю радості, міцного здоров’я, бадьорого настрою, успіху у всіх починаннях, ніколи не знати печалі, не сумувати, починати кожен день з посмішки. Нехай чорні смуги в житті будуть коротшими від білих!

***

Вітаю! Нехай буде більше в житті радостей, досягнень, перемог і удач! Нехай життя вирує удачею, щастям і позитивом, нехай буде наповнена змістом, цілями і призначенням. Здоровʼя тобі, щастя і нехай у всіх справах завжди будуть заслужені удачі і перемоги!

***

З Днем народження! Нехай завжди будуть поруч близькі та друзі, і ті, з ким хочеться поділитися радістю! Здоровʼя і довгих років життя тобі і твоїм близьким, більше позитиву, яскравих вражень і уваги! Нехай все складеться так, як тобою і було задумано! Будь здоровий, щасливий і, як завжди, чудовий!

***

Я тебе вітаю ніжно,

Мій коханий чоловік.

В день народження бажаю,

Щоб щасливим був твій вік.

Хай вдаються всі задумки,

В серці хай живе любов,

Почуття нехай не гаснуть,

Пристрасть хай хвилює кров.

Залишайся, мій єдиний,

Мужнім і відважним,

Креативним і яскравим,

Безперечно, справжнім.

***

З днем народження тебе!

Хай в житті усе буде:

Щастя, успіхи, кохання,

Щоб збувалися бажання.

Вірних друзів та настрою гарного,

Приємних вражень і неба безхмарного,

Дарує життя хай одні перемоги,

Хай не буде у долі складної дороги!

***

З днем народження вітаю!

Бажаю мужності та сил,

Великих звершень та достатку.

Щоб мрії ти легко здійснив,

Щоб справи всі були в порядку!

Кохання справжнього тобі

Та дружби вірної, міцної.

Щоб кожен день життю радів

І долі не бажав інакшої!

***

Хай день народження тобі

Дарує здійснення бажань,

Лад і добробут у сім’ї,

Сто приводів для святкувань.

Все, що ти робиш, хай вдається,

Щасливої бажаю долі

І радості, кохання в серці

А ще − сталевого здоров’я.

Листівки з днем народження чоловіку

Привітання та листівки з днем народження чоловіку

Привітання та листівки з днем народження чоловіку

Привітання та листівки з днем народження чоловіку

Привітання та листівки з днем народження чоловіку

Привітання та листівки з днем народження чоловіку

Раніше "Телеграф" також публікував привітання з днем народження жінці в прозі, віршах і листівках.