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День красоты 2021: открытки и прикольные картинки и поздравления с праздником

Автор
А. Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
199
День красоты 2021 Новость обновлена 09 сентября 2021, 08:36
День красоты 2021

9 сентября 2021 года празднуется день красоты!

Каждый год, 9 сентября, отмечается необычный праздник — Международный день красоты.

В этот день свой профессиональный праздник отмечают все представители индустрии красоты: парикмахеры, косметологи, стилисты и визажисты, пластические хирурги, массажисты. Кроме того, это праздник всех женщин планеты.

День красоты — достаточно "молодой" праздник. Он был учрежден в 1995 году по инициативе Международного комитета эстетики и косметологии CIDESCO.

Традиционно, 9 сентября проводятся различные конкурсы красоты, праздничные концерты, фестивали и шоу, конкурсы мастерства среди стилистов, визажистов, косметологов и парикмахеров.

"Телеграф" собрал подборку красивых и ярких поздравлений в картинках и открытках с Международным днем красоты.

Поздравлнения с Днем красоты
Поздравлнения с Днем красоты
Поздравлнения с Днем красоты
Поздравлнения с Днем красоты
Поздравлнения с Днем красоты
Поздравлнения с Днем красоты
Поздравлнения с Днем красоты
Поздравлнения с Днем красоты
Поздравлнения с Днем красоты
Поздравлнения с Днем красоты
Поздравлнения с Днем красоты
Поздравлнения с Днем красоты
Поздравлнения с Днем красоты
Поздравлнения с Днем красоты
Поздравлнения с Днем красоты
Поздравлнения с Днем красоты
Поздравлнения с Днем красоты
Поздравлнения с Днем красоты
Поздравлнения с Днем красоты
Поздравлнения с Днем красоты

Также, 9 сентября отмечается народный праздник — Анфиса Рябинница. "Телеграф рассказывает о приметах и запретах этого дня.

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