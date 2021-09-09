Какой праздник 9 сентября: народные приметы и запреты

Люди, родившееся 9 сентября, обладают сильным характером.

В четверг, 9 сентября, православная церковь почитает память Пимена Великого, а также вспоминают мученицу Анфису Новую, которую жестко утопили в колодце за отказ отречься от христианской веры.

Мученица Анфиса

В народном календаре этот день получил название Анфисы Рябинницы, поскольку в этот день почитали рябину. Наши предки считали, что это дерево приносит удачу и отгоняет негативную энергию. По поверью, рябина – мощный оберег от нечистой силы.

Считалось, что для того, чтобы убрать из дома весь негатив, в этот день нужно было обязательно подмеси полы метлой.

Что нельзя делать 9 сентября:

Лучше не давать деньги в долг.

Не рекомендуется стоять или сидеть на пороге.

Не желательно в этот день свататься.

Ни в коем случае не поднимайте ничего с земли.

Покупки лучше отложить на другой день.

Нельзя сплетничать и сквернословить.

Народные приметы 9 сентября:

Если на рябине ягод осталось много, то зима будет милостивой.

Большой урожай рябины – к сырой осени и холодной зиме.

Гром прогремел – тепло продержится ещё долго.

Много желудей на дубе – к суровой зиме.

Кошка фырчит в этот день – погода испортится.

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