Какой праздник 9 сентября: народные приметы и запреты
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Люди, родившееся 9 сентября, обладают сильным характером.
В четверг, 9 сентября, православная церковь почитает память Пимена Великого, а также вспоминают мученицу Анфису Новую, которую жестко утопили в колодце за отказ отречься от христианской веры.
В народном календаре этот день получил название Анфисы Рябинницы, поскольку в этот день почитали рябину. Наши предки считали, что это дерево приносит удачу и отгоняет негативную энергию. По поверью, рябина – мощный оберег от нечистой силы.
Считалось, что для того, чтобы убрать из дома весь негатив, в этот день нужно было обязательно подмеси полы метлой.
Что нельзя делать 9 сентября:
- Лучше не давать деньги в долг.
- Не рекомендуется стоять или сидеть на пороге.
- Не желательно в этот день свататься.
- Ни в коем случае не поднимайте ничего с земли.
- Покупки лучше отложить на другой день.
- Нельзя сплетничать и сквернословить.
Народные приметы 9 сентября:
- Если на рябине ягод осталось много, то зима будет милостивой.
- Большой урожай рябины – к сырой осени и холодной зиме.
- Гром прогремел – тепло продержится ещё долго.
- Много желудей на дубе – к суровой зиме.
- Кошка фырчит в этот день – погода испортится.
Ранее, "Телеграф" писал, как украинцы будут отдыхать в сентябре 2021 года. Календарь выходных и праздничных дней на месяц можно посмотреть в нашем материале.
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