Укр

Какой праздник 9 сентября: народные приметы и запреты

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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Праздник 9 сентября Новость обновлена 08 сентября 2021, 16:57
Праздник 9 сентября

Люди, родившееся 9 сентября, обладают сильным характером.

В четверг, 9 сентября, православная церковь почитает память Пимена Великого, а также вспоминают мученицу  Анфису Новую, которую жестко утопили в колодце за отказ отречься от христианской веры.

Мученица Анфиса
Мученица Анфиса

В народном календаре этот день получил название Анфисы Рябинницы, поскольку в этот день почитали рябину. Наши предки считали, что это дерево приносит удачу и отгоняет негативную энергию. По поверью, рябина – мощный оберег от нечистой силы.

Считалось, что для того, чтобы убрать из дома весь негатив, в этот день нужно было обязательно подмеси полы метлой.

Что нельзя делать 9 сентября:

  • Лучше не давать деньги в долг.
  • Не рекомендуется стоять или сидеть на пороге.
  • Не желательно в этот день свататься.
  • Ни в коем случае не поднимайте ничего с земли.
  • Покупки лучше отложить на другой день. 
  • Нельзя сплетничать и сквернословить.

Народные приметы 9 сентября:

  • Если на рябине ягод осталось много, то зима будет милостивой.
  • Большой урожай рябины – к сырой осени и холодной зиме.
  • Гром прогремел – тепло продержится ещё долго.
  • Много желудей на дубе – к суровой зиме.
  • Кошка фырчит в этот день – погода испортится.

Ранее, "Телеграф" писал, как украинцы будут отдыхать в сентябре 2021 года. Календарь выходных и праздничных дней на месяц можно посмотреть в нашем материале.

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