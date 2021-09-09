Яке свято 9 вересня: народні прикмети і заборони
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Люди, що народилося 9 вересня, володіють сильним характером.
У четвер, 9 вересня, православна церква вшановує пам’ять Пимена Великого, а також згадують мученицю Анфісу Нову, яку жорстко втопили в колодязі за відмову відректися від християнської віри.
У народному календарі цей день отримав назву Анфіса Горобинниця, оскільки в цей день шанували горобину. Наші предки вважали, що це дерево приносить удачу і відганяє негативну енергію. За повір’ям, горобина — потужний оберіг від нечистої сили.
Вважалося, що для того, щоб прибрати з дому весь негатив, в цей день потрібно було обов’язково підмішування підлоги мітлою.
Що не можна робити 9 вересня:
- Краще не давати гроші в борг.
- Не рекомендується стояти або сидіти на порозі.
- Не бажано в цей день свататися.
- Ні в якому разі не підіймайте нічого з землі.
- Покупки краще відкласти на інший день.
- Не можна брехати і лихословити.
Народні прикмети 9 вересня:
- Якщо на горобині ягід залишилося багато, то зима буде милостивою.
- Великий врожай горобини — до сирої осені і холодної зими.
- Грім прогримів — тепло протримається ще довго.
- Багато жолудів на дубі — до суворої зими.
- Кішка фурчить в цей день — погода зіпсується.
Раніше, "Телеграф" писав, як українці будуть відпочивати у вересні 2021 року. Календар вихідних та святкових днів на місяць можна подивитися в нашому матеріалі.
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