Яке свято 9 вересня: народні прикмети і заборони

Люди, що народилося 9 вересня, володіють сильним характером.

У четвер, 9 вересня, православна церква вшановує пам’ять Пимена Великого, а також згадують мученицю Анфісу Нову, яку жорстко втопили в колодязі за відмову відректися від християнської віри.

Мучениця Анфіса

У народному календарі цей день отримав назву Анфіса Горобинниця, оскільки в цей день шанували горобину. Наші предки вважали, що це дерево приносить удачу і відганяє негативну енергію. За повір’ям, горобина — потужний оберіг від нечистої сили.

Вважалося, що для того, щоб прибрати з дому весь негатив, в цей день потрібно було обов’язково підмішування підлоги мітлою.

Що не можна робити 9 вересня:

Краще не давати гроші в борг.

Не рекомендується стояти або сидіти на порозі.

Не бажано в цей день свататися.

Ні в якому разі не підіймайте нічого з землі.

Покупки краще відкласти на інший день.

Не можна брехати і лихословити.

Народні прикмети 9 вересня:

Якщо на горобині ягід залишилося багато, то зима буде милостивою.

Великий врожай горобини — до сирої осені і холодної зими.

Грім прогримів — тепло протримається ще довго.

Багато жолудів на дубі — до суворої зими.

Кішка фурчить в цей день — погода зіпсується.

Раніше, "Телеграф" писав, як українці будуть відпочивати у вересні 2021 року. Календар вихідних та святкових днів на місяць можна подивитися в нашому матеріалі.