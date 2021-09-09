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Яке свято 9 вересня: народні прикмети і заборони

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Свято 9 вересня Новина оновлена 08 вересня 2021, 16:57
Свято 9 вересня

Люди, що народилося 9 вересня, володіють сильним характером.

У четвер, 9 вересня, православна церква вшановує пам’ять Пимена Великого, а також згадують мученицю Анфісу Нову, яку жорстко втопили в колодязі за відмову відректися від християнської віри.

Мучениця Анфіса
Мучениця Анфіса

У народному календарі цей день отримав назву Анфіса Горобинниця, оскільки в цей день шанували горобину. Наші предки вважали, що це дерево приносить удачу і відганяє негативну енергію. За повір’ям, горобина — потужний оберіг від нечистої сили.

Вважалося, що для того, щоб прибрати з дому весь негатив, в цей день потрібно було обов’язково підмішування підлоги мітлою.

Що не можна робити 9 вересня:

  • Краще не давати гроші в борг.
  • Не рекомендується стояти або сидіти на порозі.
  • Не бажано в цей день свататися.
  • Ні в якому разі не підіймайте нічого з землі.
  • Покупки краще відкласти на інший день.
  • Не можна брехати і лихословити.

Народні прикмети 9 вересня:

  • Якщо на горобині ягід залишилося багато, то зима буде милостивою.
  • Великий врожай горобини — до сирої осені і холодної зими.
  • Грім прогримів — тепло протримається ще довго.
  • Багато жолудів на дубі — до суворої зими.
  • Кішка фурчить в цей день — погода зіпсується.

Раніше, "Телеграф" писав, як українці будуть відпочивати у вересні 2021 року. Календар вихідних та святкових днів на місяць можна подивитися в нашому матеріалі.

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