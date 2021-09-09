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День краси 2021: листівки і прикольні картинки та привітання зі святом

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День краси 2021 Новина оновлена 09 вересня 2021, 08:36
День краси 2021

9 вересня 2021 року святкується день краси!

Щороку, 9 вересня, відзначається незвичайне свято — Міжнародний день краси.

В цей день своє професійне свято відзначають усі представники індустрії краси: перукарі, косметологи, стилісти і візажисти, пластичні хірурги, масажисти. Крім того, це свято всіх жінок планети.

День краси — досить "молоде" свято. Він був заснований в 1995 році за ініціативою Міжнародного комітету естетики і косметології CIDESCO.

Традиційно 9 вересня проводяться різні конкурси краси, святкові концерти, фестивалі та шоу, конкурси майстерності серед стилістів, візажистів, косметологів і перукарів.

"Телеграф" зібрав добірку красивих і яскравих привітань в картинках і листівках з Міжнародним днем краси.

Привітання з Днем краси
Привітання з Днем краси
Привітання з Днем краси
Привітання з Днем краси
Привітання з Днем краси
Привітання з Днем краси
Привітання з Днем краси
Привітання з Днем краси
Привітання з Днем краси
Привітання з Днем краси
Привітання з Днем краси
Привітання з Днем краси
Привітання з Днем краси
Привітання з Днем краси
Привітання з Днем краси
Привітання з Днем краси

Також 9 вересня відзначається народне свято — Анфіса Рябінніца. "Телеграф розповідає про прикмети і заборони цього дня.

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