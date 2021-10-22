З Днем народження, матусю! Красиві привітання в картинках, листівках і віршах і прозі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 5
Не знаєте, що сказати своїй мамі в день її народження? "Телеграф" вам в цьому допоможе.
Мама — найдорожча і найважливіша людина в житті кожного. І коли у мами день народження, завжди хочеться зробити цей день особливим і ідеальним: починаючи від подарунка, закінчуючи красивим привітанням.
Однак часто таке буває, що через надлишок емоцій або через нерви, ніяк не виходить сказати щось гарне, а іноді і виразне.
"Телеграф" вирішив допомогти Вам у цьому, і зібрав зворушливі привітання у віршах і прозі з днем народження мами. А також красиві картинки і листівки, які можна відправити мамі, якщо ви перебуваєте далеко від батьків.
Привітання в картинках
Привітання в прозі і віршах
Хочу сказати спасибі за те, що ти є на світі. Матусю, ти найближча і найрідніша людина у моєму житті. Вітаю тебе від усієї душі бажаю вам величезного щастя і тепла. Бажаю тобі ніколи не здаватися і бути в центрі всіх подій. Досягнення поставлених цілей і подолання будь-яких перешкод.
***
Моя найрідніша на світі людина,
Завжди будь здорова, весела, щаслива!
Хай шлях твій щастям сповнений буде,
І серце наповниться вірою в чудо.
Хай Янгол завжди десь поруч літає,
Від зла і біди тебе оберігає.
Я маю в душі лиш єдине бажання —
Щоб довго жила моя дорога мама!
***
Матусю рідненька, вітаю тебе!
В житті хай твоєму найкраще буде:
Здоров’я та радість, тепло і кохання,
Збуваються хай завжди твої бажання!
Господь хай у справах завжди помагає,
А Янгол від зла тебе оберігає!
***
Вітаю гарну, ніжну, дивовижну, улюблену маму з днем іменин. Бажаю тобі завжди радіти життю і бути найщасливішою на світі. Бажаю, щоб сонечко світило із небо і завжди радувало тебе своїм теплом. хай серце палає любов’ю, а очі будуть посміхатися.
***
Прийми вітання, моя рідна мамо,
Із днем народження — прекрасним, добрим днем!
Хай буде завжди у очах та сама
Любов, яку з дитинства ми несем
В своїх серцях… Не знай ніколи болю,
Нехай життя цвіте, мов пишний сад,
Хай небеса засвітять над тобою
Моментів радості яскравий зорепад!
***
Мила матуся, ніжна наша, як добре, що ти є на світі. Знай же, що ти така одна, єдина для нас. Бажаю, щоб не було в житті розлуки, щоб поруч ми були завжди. Хочу до серця пригорнути твої добрі руки й бути лише з тобою назавжди.
Також "Телеграф" підготував красиві привітання з днем народження жінці, якими можна привітати своїх дружин, дівчат, сестер, мам, бабусь, подруг або просто знайомих дам.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-