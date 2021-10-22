З Днем народження, матусю! Красиві привітання в картинках, листівках і віршах і прозі

Не знаєте, що сказати своїй мамі в день її народження? "Телеграф" вам в цьому допоможе.

Мама — найдорожча і найважливіша людина в житті кожного. І коли у мами день народження, завжди хочеться зробити цей день особливим і ідеальним: починаючи від подарунка, закінчуючи красивим привітанням.

Однак часто таке буває, що через надлишок емоцій або через нерви, ніяк не виходить сказати щось гарне, а іноді і виразне.

"Телеграф" вирішив допомогти Вам у цьому, і зібрав зворушливі привітання у віршах і прозі з днем народження мами. А також красиві картинки і листівки, які можна відправити мамі, якщо ви перебуваєте далеко від батьків.

Привітання в картинках

Привітання з днем народження мамі

Привітання з днем народження мамі

Привітання з днем народження мамі

Привітання з днем народження мамі

Привітання з днем народження мамі

Привітання з днем народження мамі

Привітання з днем народження мамі

Привітання з днем народження мамі

Привітання з днем народження мамі

Привітання з днем народження мамі

Привітання з днем народження мамі

Привітання в прозі і віршах

Хочу сказати спасибі за те, що ти є на світі. Матусю, ти найближча і найрідніша людина у моєму житті. Вітаю тебе від усієї душі бажаю вам величезного щастя і тепла. Бажаю тобі ніколи не здаватися і бути в центрі всіх подій. Досягнення поставлених цілей і подолання будь-яких перешкод.

***

Моя найрідніша на світі людина,

Завжди будь здорова, весела, щаслива!

Хай шлях твій щастям сповнений буде,

І серце наповниться вірою в чудо.

Хай Янгол завжди десь поруч літає,

Від зла і біди тебе оберігає.

Я маю в душі лиш єдине бажання —

Щоб довго жила моя дорога мама!

***

Матусю рідненька, вітаю тебе!

В житті хай твоєму найкраще буде:

Здоров’я та радість, тепло і кохання,

Збуваються хай завжди твої бажання!

Господь хай у справах завжди помагає,

А Янгол від зла тебе оберігає!

***

Вітаю гарну, ніжну, дивовижну, улюблену маму з днем іменин. Бажаю тобі завжди радіти життю і бути найщасливішою на світі. Бажаю, щоб сонечко світило із небо і завжди радувало тебе своїм теплом. хай серце палає любов’ю, а очі будуть посміхатися.

***

Прийми вітання, моя рідна мамо,

Із днем народження — прекрасним, добрим днем!

Хай буде завжди у очах та сама

Любов, яку з дитинства ми несем

В своїх серцях… Не знай ніколи болю,

Нехай життя цвіте, мов пишний сад,

Хай небеса засвітять над тобою

Моментів радості яскравий зорепад!

***

Мила матуся, ніжна наша, як добре, що ти є на світі. Знай же, що ти така одна, єдина для нас. Бажаю, щоб не було в житті розлуки, щоб поруч ми були завжди. Хочу до серця пригорнути твої добрі руки й бути лише з тобою назавжди.

Також "Телеграф" підготував красиві привітання з днем народження жінці, якими можна привітати своїх дружин, дівчат, сестер, мам, бабусь, подруг або просто знайомих дам.