Привітання з днем народження колишнього начальника: гарні вірші та листівки

Привітайте колишнього начальника з днем народження та побажайте йому всього найкращого

Колишніх начальників не буває, а просто залишаються люди, до яких відчуваєш глибоку повагу навіть тоді, коли вже разом не працюєте. Привітати колишнього начальника з днем народження необхідно, адже саме він передав вам свій досвід і, можливо, поділився секретами, які необхідні для досягнення успіху у сфері діяльності, в якій ви продовжуєте працювати.

Привітання з днем народження колишньому начальнику має бути гарним, лаконічним, дарувати лише позитивні емоції, а також мотивувати на подальші успіхи.

"Телеграф" зробив добірку гарних привітань із днем народження колишнього начальника у прозі, листівках та картинках.

Привітання з днем народження колишнього начальника - листівки та картинки

З днем народження колишньому начальнику — привітання у прозі

З днем народження, мій колишній начальник! Минулі роки роботи під Вашим керівництвом – найкращий час діяльності, бравих успіхів та грандіозних ідей. Бажаю Вам залишатися такою ж цілеспрямованою людиною великого потенціалу та невгасимого ентузіазму. І нехай у Вас у житті буде все чудово, нехай завжди вистачає сил та засобів, нехай з горизонту не зникають щастя та удача.

Вітаю хорошу людину, під чиїм керівництвом мені довелося працювати. Бажаю завжди зберігати твердість руки у прийнятті важливих, але завжди продуманих та правильних рішень. Бажаю так само міцно тримати кермо правління. Бажаю завжди залишатися шановною та авторитетною людиною серед підлеглих. З Днем народження!

Мій шановний колишній начальник, я вітаю Вас із днем народження і хочу побажати жити розкішно, працювати успішно, їсти смачно, мандрувати красиво, любити щиро, вірити лише у добре і завжди потрапляти в епіцентр щасливих подій. Здоров'я Вам, поваги, самореалізації, удачі та достатку!

Вітаю із днем народження свого колишнього начальника! Бажаю величезних перспективних ідей, реалізації, зльоту на вершини в кар'єрі та справах. Здоров'я, надійних партнерів, відповідальних співробітників, особистого щастя та роздолля у вільний час!

З днем народження вітаю доброго колишнього начальника! Від щирого серця хочу побажати ніколи не шкодувати про минуле, а тільки пишатися прожитими роками та досягнутими успіхами, бажаю завжди залишатися лідером у житті та процвітаючим діячем, бажаю щирої поваги та життєвого блага.

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