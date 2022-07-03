Найкращі привітання з ювілеєм начальнику: гарні вірші, листівки та картинки
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Привітайте керівника з ювілеєм за допомогою вірша чи листівки
У будь-якому робочому колективі настає день, коли доводиться вітати свого начальника з ювілеєм.
Для ювілею керівника підійдуть ті ж подарунки, що і на день народження, проте це свято більш значуще, тому і подарунки на круглі дати мають бути аналогічними. Так ви зможете креативно привітати начальника з ювілеєм. Крім того, подарунок необхідно супроводжувати красивими словами, і бажано з листівкою.
"Телеграф" у цьому матеріалі публікує привітання начальнику з ювілеєм у віршах, листівках та картинках. Не забудьте привітати свого керівника зі святом.
Вітання щирі і сердечні
У ювілей прийміть!
Успіхів в справах, безперечно,
Енергії для нових змін.
Ентузіазму і завзяття,
Здоров’я і душевних сил.
Бажаю ще багато років
Очолювати колектив!
Шановний керівнику, вітаєм з святом!
В день народження колективом зичим багато
Міцного здоров’я, здійснень бажань,
Нехай справдяться кращі з усіх сподівань.
Хай буде легкою життєва дорога,
А доля дарує лише перемоги!
Таких керівників, як Ви, на світі більш немає,
Наш колектив шанує Вас і дуже поважає.
У ювілей прийміть Ви наші привітання,
Хай плани збудуться усі, надії й сподівання!
У океані різних справ Ви будьте капітаном,
Усе, що виконали Ви, хай буде бездоганним,
Бажаємо удачі Вам, досягнень небувалих,
В житті яскравих перемог, хай буде їх немало!
Вітаємо щиро зі святом!
Бажаємо щастя багато,
Міцного здоров’я, мужності, сили,
Підлеглі, щоб Вас поважали й любили.
Вірних друзів, удачі, достатку,
В сім’ї Вашій все щоб було у порядку!
З ювілеєм вітаєм!
Щиро Вам від нас бажаєм
Щастя, радості, удачі,
Легко вирішить задачі,
Сили, успіхів, терпіння,
У справах всіх завжди везіння!
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