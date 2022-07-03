Найкращі привітання з ювілеєм начальнику: гарні вірші, листівки та картинки

Привітайте керівника з ювілеєм за допомогою вірша чи листівки

У будь-якому робочому колективі настає день, коли доводиться вітати свого начальника з ювілеєм.

Для ювілею керівника підійдуть ті ж подарунки, що і на день народження, проте це свято більш значуще, тому і подарунки на круглі дати мають бути аналогічними. Так ви зможете креативно привітати начальника з ювілеєм. Крім того, подарунок необхідно супроводжувати красивими словами, і бажано з листівкою.

"Телеграф" у цьому матеріалі публікує привітання начальнику з ювілеєм у віршах, листівках та картинках. Не забудьте привітати свого керівника зі святом.

Вітання щирі і сердечні

У ювілей прийміть!

Успіхів в справах, безперечно,

Енергії для нових змін.

Ентузіазму і завзяття,

Здоров’я і душевних сил.

Бажаю ще багато років

Очолювати колектив!

Шановний керівнику, вітаєм з святом!

В день народження колективом зичим багато

Міцного здоров’я, здійснень бажань,

Нехай справдяться кращі з усіх сподівань.

Хай буде легкою життєва дорога,

А доля дарує лише перемоги!

Читайте також: Категорія Привітання Привітання з днем народження начальника своїми словами та у віршах: красиві картинки та листівки для боса Привітання боса з днем народження – це не лише подарунок, а й гарне побажання у віршах чи прозі.

Таких керівників, як Ви, на світі більш немає,

Наш колектив шанує Вас і дуже поважає.

У ювілей прийміть Ви наші привітання,

Хай плани збудуться усі, надії й сподівання!

У океані різних справ Ви будьте капітаном,

Усе, що виконали Ви, хай буде бездоганним,

Бажаємо удачі Вам, досягнень небувалих,

В житті яскравих перемог, хай буде їх немало!

Вітаємо щиро зі святом!

Бажаємо щастя багато,

Міцного здоров’я, мужності, сили,

Підлеглі, щоб Вас поважали й любили.

Вірних друзів, удачі, достатку,

В сім’ї Вашій все щоб було у порядку!

З ювілеєм вітаєм!

Щиро Вам від нас бажаєм

Щастя, радості, удачі,

Легко вирішить задачі,

Сили, успіхів, терпіння,

У справах всіх завжди везіння!

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