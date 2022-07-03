Лучшие поздравления с юбилеем начальнику: красивые стихи, открытки и картинки
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Поздравьте руководителя с юбилеем с помощью стиха или открытки
В любом рабочем коллективе наступает день, когда приходится поздравлять своего начальника с юбилеем.
Для юбилея руководителя подойдут все те же подарки, что и на день рождения, однако этот праздник более значимый, поэтому и подарки на круглые даты должны быть аналогичными. Так вы сможете креативно поздравить начальника с юбилеем. Кроме того подарок необходимо сопроводить красивыми словами, и желательно с открыткой.
"Телеграф" в этом материале публикует поздравления начальнику с юбилеем в стихах, открытках и картинках. Не забудьте поздравить своего руководителя с праздником.
Поздравляем с юбилеем,
Дорогой директор наш!
Улыбайтесь веселее
Каждый день и каждый час!
Коллектив Вас уважает,
Очень Вами дорожит.
Мы от всей души желаем
Быть здоровым, долго жить.
Пусть у Вас в семье, в работе
На "отлично" будет всё,
Кризис стороной обходит,
А удача к Вам идет!
Вас поздравляем с юбилеем!
Хотим успехов пожелать,
Быть с нами чуточку добрее,
Зарплату чаще повышать!
Пусть будет все у Вас отлично:
Семья, друзья и коллектив,
Благополучие в жизни личной
И море новых перспектив!
Мы сработались на славу,
Быть иначе не могло —
Вы же лучший босс по праву,
Коллективу повезло.
В юбилей ваш пожелаем
Важных жизненных побед,
И здоровье пусть крепчает,
Несмотря на смену лет.
Пусть успехи, неразрывно,
С вами рядышком идут,
И финансы вдруг обильно
На счета к вам потекут!
От всего сердца, с уваженьем,
Вас поздравляю с юбилеем!
В любой поставленной задаче
Пусть Вам сопутствует удача.
Желаю впечатлений новых
И послушанья подчиненных,
Пусть исполняются желанья.
Вы — наш пример для подражанья!
Чтоб с юбилеем Вас поздравить,
Решили список мы составить.
Но где бумаги столько взять,
Чтоб качества все описать?
Решительный Вы, добрый, умный,
Ответственный, благоразумный.
Вы — лидер, первый, рулевой,
Ведете всех нас за собой.
В карьере Вам желаем взлетов
И своевременных отчётов.
Да что там, мировой Вам славы!
Ведь Вы достойны ее, право.
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