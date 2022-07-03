Лучшие поздравления с юбилеем начальнику: красивые стихи, открытки и картинки

Поздравьте руководителя с юбилеем с помощью стиха или открытки

В любом рабочем коллективе наступает день, когда приходится поздравлять своего начальника с юбилеем.

Для юбилея руководителя подойдут все те же подарки, что и на день рождения, однако этот праздник более значимый, поэтому и подарки на круглые даты должны быть аналогичными. Так вы сможете креативно поздравить начальника с юбилеем. Кроме того подарок необходимо сопроводить красивыми словами, и желательно с открыткой.

"Телеграф" в этом материале публикует поздравления начальнику с юбилеем в стихах, открытках и картинках. Не забудьте поздравить своего руководителя с праздником.

Поздравляем с юбилеем,

Дорогой директор наш!

Улыбайтесь веселее

Каждый день и каждый час!

Коллектив Вас уважает,

Очень Вами дорожит.

Мы от всей души желаем

Быть здоровым, долго жить.

Пусть у Вас в семье, в работе

На "отлично" будет всё,

Кризис стороной обходит,

А удача к Вам идет!

Вас поздравляем с юбилеем!

Хотим успехов пожелать,

Быть с нами чуточку добрее,

Зарплату чаще повышать!

Пусть будет все у Вас отлично:

Семья, друзья и коллектив,

Благополучие в жизни личной

И море новых перспектив!

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Мы сработались на славу,

Быть иначе не могло —

Вы же лучший босс по праву,

Коллективу повезло.

В юбилей ваш пожелаем

Важных жизненных побед,

И здоровье пусть крепчает,

Несмотря на смену лет.

Пусть успехи, неразрывно,

С вами рядышком идут,

И финансы вдруг обильно

На счета к вам потекут!

От всего сердца, с уваженьем,

Вас поздравляю с юбилеем!

В любой поставленной задаче

Пусть Вам сопутствует удача.

Желаю впечатлений новых

И послушанья подчиненных,

Пусть исполняются желанья.

Вы — наш пример для подражанья!

Чтоб с юбилеем Вас поздравить,

Решили список мы составить.

Но где бумаги столько взять,

Чтоб качества все описать?

Решительный Вы, добрый, умный,

Ответственный, благоразумный.

Вы — лидер, первый, рулевой,

Ведете всех нас за собой.

В карьере Вам желаем взлетов

И своевременных отчётов.

Да что там, мировой Вам славы!

Ведь Вы достойны ее, право.

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