Поздравления с юбилеем начальнику в прозе, открытках и картинках

Поздравление с юбилеем руководителя в прозе и открытках в нашем материале

Юбилей – праздник, важнее даже за день рождения, ведь не каждый год вам исполняется круглая дата. В это особое событие рабочий коллектив обязательно должен поздравить своего начальника с юбилеем, так как празднование "круглой" даты нередко становится началом нового этапа в жизни.

Поздравление с юбилеем начальнику в прозе или открытках можно отправить с помощью социальной сети или мессенджера. Пожелайте своему руководителю долгих лет жизни, здоровья, счастья, а также больших успехов в карьере и новых высот в профессиональной деятельности.

"Телеграф" собрал в этом материале поздравления начальнику с юбилеем в прозе, открытках и картинках, которые обязательно поднимут настроение юбиляру в его день.

Поздравление руководителя с юбилеем в прозе и открытках

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Сколькими прекрасными качествами нужно обладать, чтобы с легкостью руководить, возглавлять, управлять. Вам присущи таланты и способности человека-организатора, человека-лидера, человека, который сплотил в одно целое весь наш дружный и большой коллектив. Мы сегодня имеем честь поздравить дорогого директора с юбилеем. Хотим пожелать успеха, процветания, стабильного достатка и счастья с избытком. С праздником вас!

Уверенно, шаг за шагом ведете Вы нас к новым вершинам. Как руководитель Вы — бесподобны, как друг — надежны, как человек — порядочны. Пускай же каждый новый день приносит Вам сумасшедшие идеи, воплощение которых доставляет Вам массу удовольствия. Желаем, чтобы поставленные цели совсем недолго оставались недостигнутыми и всё чаще сменялись новыми планами на будущее.

Уважаемый директор, от всей души поздравляю Вас с днём рождения. Желаю всегда оставаться бравым начальником, который знает, как достичь успеха и завоевать уважения, желаю оставаться всегда человеком слова и дела, желаю никогда не знать промахов и поражений, желаю жить счастливой жизнью, в которой есть любовь, дружба, достаток сил и средств.

Поздравляю с юбилеем, уважаемый начальник. Директор — это престиж и уважение, высокий статус и высокие цели. Желаю Вам всегда достигать невероятных успехов, громких побед, перспективных идей и отличных результатов работы. Пусть жизнь состоит из компонентов счастья, любви, благополучия и достатка.

С юбилеем, дорогой наш, уважаемый начальник. Желаю в своём подчинении иметь дружный рабочий коллектив, верную удачу, невероятную силу. Пусть итогом любого дела будет успех, пусть на закате каждого дня чувствуется приятная усталость и гордость. Желаю крепкого здоровья и всех необходимых благ для Вашего счастья.

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