Привітання з ювілеєм начальнику у прозі, листівках та картинках

Привітання з ювілеєм керівника у прозі та листівках у нашому матеріалі

Ювілей – свято, важливіше навіть за день народження, адже не щороку виповнюється кругла дата. У цю особливу подію робочий колектив обов’язково має привітати свого начальника з ювілеєм, оскільки святкування "круглої" дати нерідко стає початком нового етапу життя.

Привітання з ювілеєм начальнику у прозі чи листівках можна надіслати за допомогою соціальної мережі чи месенджера. Побажайте своєму керівнику довгих років життя, здоров’я, щастя, а також великих успіхів у кар’єрі та нових висот у професійній діяльності.

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі привітання начальнику з ювілеєм у прозі, листівках та картинках, які обов’язково піднімуть настрій ювіляру у його день.

Привітання керівника з ювілеєм у прозі та листівках

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Шановний наш керівник! Від усіх працівників вітаємо вас з днем народження! Ми раді працювати під вашим начальством і хочемо побажати вам життєвих сил, успіхів у справах і оптимізму, який би дозволив би бачити навіть самі похмурі речі в світлих тонах. Зі святом!

Чудового начальника вітаю з днем народження. Від душі бажаю сил і міцного здоров’я, вірних рішень і безперечних успіхів у діяльності, особистих досягнень у роботі та чудових ідей, незгасимого оптимізму життя і стабільного благополуччя.

Дорогий БОС! Ось вже багато років Ви є прикладом для нас, Ви — наш учитель і провідник у світі бізнесу, тому сьогодні у всіх нас особливе свято — Ваш день народження! Дозвольте від щирого серця привітати Вас з щирого серця! Вам побажати море тепла і світла, успіху у всіх починаннях, мільйони нових ідей і проєктів, у реалізації яких ми Вам із задоволенням допоможемо, вірних друзів та надійних партнерів, прибутку, і, на закуску, вічної любові!

Вітаємо Вас з днем ​​народження! Бажаємо Вам здоров’я, оптимізму, реалізації ідей і задуманих планів, посмішок фортуни, успіху, сімейного благополуччя і щастя. А ще бадьорості духу, стабільності, позитиву, яскравих подій, незабутніх вражень і тільки щасливих випадків!

Поспішаємо привітати вас сьогодні, в день вашого народження! І хочемо побажати від щирого серця успіхів у справах. Терпіння і задоволення від повсякденної роботи. Підкорення нових життєвих висот і здійснення усіх заповітних мрій. Нехай життя буде сповнене лише радісними моментами, позитивним хвилюванням, щасливими днями в оточенні любові!

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