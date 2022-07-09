Поздравления с днем рождения бывшего начальника: красивая проза и открытки

Поздравьте бывшего начальника с днем рождения и пожелайте ему всего наилучшего

Бывших начальников не бывает, а просто остаются люди, к которым испытываешь глубокое уважение даже тогда, когда уже вместе не работаете. Поздравить бывшего начальника с днем рождения необходимо, ведь именно он передал вам свой опыт и, возможно, поделился секретами, которые необходимы для достижения успеха в той сфере деятельности, в которой вы продолжаете трудиться.

Поздравление с днем рождения бывшему начальнику должно быть красивым, лаконичным, дарить только положительные эмоции, а также мотивировать на дальнейшие успехи.

"Телеграф" сделал подборку красивых поздравлений с днем рождения бывшего начальника в прозе, открытках и картинках.

Поздравления с днем рождения бывшего начальника — открытки и картинки

С днем рождения бывшему начальнику — поздравления в прозе

С днем рождения, мой бывший начальник! Былые годы работы под Вашим руководством — лучшее время деятельности, бравых успехов и грандиозных идей. Желаю Вам оставаться таким же целеустремлённым человеком большого потенциала и неугасаемого энтузиазма. И пусть у Вас в жизни будет всё замечательно, пусть всегда хватает сил и средств, пусть с горизонта не исчезают счастье и удача.

Поздравляю хорошего человека, под чьим руководством мне довелось трудиться. Желаю всегда сохранять твердость руки в принятии важных, но всегда продуманных и правильных решений. Желаю так же крепко держать бразды правления. Желаю всегда оставаться уважаемым и авторитетным человеком среди подчиненных. С днем рождения!

Мой уважаемый бывший начальник, я поздравляю Вас с днем рождения и хочу пожелать жить роскошно, работать успешно, кушать вкусно, путешествовать красиво, любить искренне, верить только в хорошее и всегда попадать в эпицентр счастливых событий. Здоровья Вам, уважения, самореализации, удачи и достатка!

Поздравляю с днем рождения своего бывшего начальника! Желаю огромных перспективных идей, реализации, взлета на самые вершины в карьере и делах. Здоровья, надежных партнеров, ответственных сотрудников, личного счастья и раздолья в свободное время!

С днём рождения поздравляю доброго бывшего начальника! От всей души хочу пожелать никогда не жалеть о прошлом, а только гордиться прожитыми годами и достигнутыми успехами, желаю всегда оставаться лидером в жизни и процветающим деятелем, желаю искреннего уважения и жизненного блага.

Ранее "Телеграф" публиковал красивые поздравления начальнице с юбилеем.