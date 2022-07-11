Поздравления с днем рождения начальнику: короткие СМС, красивые открытки
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Пожелайте всего самого лучшего классному руководителю в его день рождения
Один раз в году практически любой работник поздравляет с днем рождения начальника. Пожелания классному руководителю могут быть положительные, мотивационные и запоминающиеся.
Поэтому, помимо подарка от коллектива, каждый отдельно может поздравить начальника с днем рождения, сказав ему лично несколько приятных слов или же отправив свое короткое пожелание в виде стиха, прозы или поздравительной открытки в СМС, соцсетях, мессенджерах.
"Телеграф" подготовил для вас самые лучшие короткие поздравления начальнику с днем рождения, а также красивые пожелания классному руководителю в стихах и прозе.
Поздравление с днем рождения начальнику в картинках и открытках
Короткие поздравления с днем рождения начальнику — стихи и пожелания своими словами
Поздравляем Вас с днём рождения! Желаем неиссякаемого источника вдохновения для профессиональных успехов, крепкого здоровья, стабильности и успешности, благополучия, любви и уверенности в завтрашнем дне!
Шефа, боса, рулевого
И начальника крутого
С днем рожденья поздравляю
И побед больших желаю!
Всех высот, всех достижений,
Только радостных свершений,
В личной жизни позитива,
Жить богато и красиво!
Поздравляем с днем рождения! Желаем энергичности, стойкости духа, вдохновения, реализации планов и новых идей. Пусть успех будет всегда на Вашей стороне, а любое дело имеет позитивный результат!
Вас поздравить с днем рожденья
Я хочу от всей души.
Достигайте своих целей,
Пусть везет в делах больших.
Пусть здоровье лишь крепчает,
Пусть растет Ваш капитал.
Словно лед, проблемы тают,
А удач пусть будет вал!
Поздравляю Вас с днем рождения! Желаю Вам от всего сердца долгих лет жизни, крепкого здоровья, благополучия Вам и Вашим близким. Побольше Вам радостных и светлых дней в жизни.
Ранее "Телеграф" публиковал красивые поздравления с днем рождения бывшему начальнику.