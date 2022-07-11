Поздравления с днем рождения начальнику: короткие СМС, красивые открытки

Пожелайте всего самого лучшего классному руководителю в его день рождения

Один раз в году практически любой работник поздравляет с днем рождения начальника. Пожелания классному руководителю могут быть положительные, мотивационные и запоминающиеся.

Поэтому, помимо подарка от коллектива, каждый отдельно может поздравить начальника с днем рождения, сказав ему лично несколько приятных слов или же отправив свое короткое пожелание в виде стиха, прозы или поздравительной открытки в СМС, соцсетях, мессенджерах.

"Телеграф" подготовил для вас самые лучшие короткие поздравления начальнику с днем рождения, а также красивые пожелания классному руководителю в стихах и прозе.

Поздравление с днем рождения начальнику в картинках и открытках

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Короткие поздравления с днем рождения начальнику — стихи и пожелания своими словами

Поздравляем Вас с днём рождения! Желаем неиссякаемого источника вдохновения для профессиональных успехов, крепкого здоровья, стабильности и успешности, благополучия, любви и уверенности в завтрашнем дне!

Шефа, боса, рулевого И начальника крутого С днем рожденья поздравляю И побед больших желаю! Всех высот, всех достижений, Только радостных свершений, В личной жизни позитива, Жить богато и красиво!

Поздравляем с днем рождения! Желаем энергичности, стойкости духа, вдохновения, реализации планов и новых идей. Пусть успех будет всегда на Вашей стороне, а любое дело имеет позитивный результат!

Вас поздравить с днем рожденья Я хочу от всей души. Достигайте своих целей, Пусть везет в делах больших. Пусть здоровье лишь крепчает, Пусть растет Ваш капитал. Словно лед, проблемы тают, А удач пусть будет вал!

Поздравляю Вас с днем рождения! Желаю Вам от всего сердца долгих лет жизни, крепкого здоровья, благополучия Вам и Вашим близким. Побольше Вам радостных и светлых дней в жизни.

Ранее "Телеграф" публиковал красивые поздравления с днем рождения бывшему начальнику.