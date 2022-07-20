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Поздравления с днем рождения начальнику мужчине в красивых стихах, открытках и картинках

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Поздравление с днем рождения начальника мужчину
Поздравление с днем рождения начальника мужчину

Поздравьте с днем рождения руководителя мужчину красивыми стихами и яркими открытками

Ежегодно большинство коллективов поздравляют с днем рождения руководителя мужчину. Пожелания с днем рождения начальнику мужчине в стихах вызовут искреннюю улыбку даже у самого серьезного и требовательного руководителя.

Каждый работник может отдельно найти красивое поздравление с днем рождения мужчине начальнику в виде стиха, поздравительной открытки начальнику мужчине с днем рождения в СМС, чтобы обстановка на работе стала непринужденной, радостной и незабываемой.

Пожелания, сказанные в форме стихотворения с днем рождения начальнику мужчине должны быть душевными. В этом материале "Телеграф" подготовил самые лучшие поздравления руководителю мужчине с днем рождения, а также красивые пожелания начальнику мужчине в стихах и открытках.

Красивое поздравление с днем рождения начальнику мужчине — стихи

У всех начальник, как начальник,

У нас же — чудо, Человек!

Всегда поддержит, как напарник,

Авторитет среди коллег.

Мы вас сегодня поздравляем,

Приятно, что же тут скрывать.

И искренне мы вам желаем

Идти к успеху, процветать.

Под чутким вашим руководством,

Чтоб достигали мы вершин.

Успешным было производство,

В крови бурлил адреналин.

В семье, чтоб было всё прекрасно,

Как водится очаг, уют.

Погоды в доме теплой, ясной.

Чтоб сердце знало, дома ждут!

* * *

Поздравим мы босса большим коллективом!

Он нас заражает своим конструктивом.

За всех нас в ответе, за всем глаз да глаз —

Да лучшего босса не сыщешь сейчас.

Растите активно Вы в личной карьере,

А мы расти будем на Вашем примере.

Во всем будьте первым, всегда впереди,

Оставьте всю грусть и тоску позади.

Коснитесь рукою уверенно счастья,

Развейте сомнения, тучи, ненастье.

У Вас день рождения, будет он сластью!

* * *

Поздравляю с днем рождения

И хочу вам пожелать

Позитивного настроения,

Никогда не унывать.

Планы пусть выполняются,

Задачи пусть свершаются,

Люди лишь улыбаются,

Желания пусть исполняются!

* * *

Лучший наш руководитель,

Поздравления примите.

Вам желаем быть в почете

И в комфорте на работе!

Подчиненных поощрять,

Всем зарплаты повышать,

Не судить ошибки строго,

Не сердиться слишком долго!

А серьезно, Вам — здоровья,

Денег, счастья, жить с любовью

И безмерно много сил

Возглавлять наш коллектив!

Поздравление руководителю с днем рождения — открытки и картинки мужчине начальнику

поздравление для начальника мужчины открытка
поздравление для начальника мужчины открытка
поздравление для начальника мужчины открытка
поздравление для начальника мужчины открытка
поздравление для начальника мужчины открытка

Ранее "Телеграф" публиковал поздравления мужчине начальнику с днем рождения от коллектива.

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