Поздравления с днем рождения начальнику мужчине в красивых стихах, открытках и картинках
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Поздравьте с днем рождения руководителя мужчину красивыми стихами и яркими открытками
Ежегодно большинство коллективов поздравляют с днем рождения руководителя мужчину. Пожелания с днем рождения начальнику мужчине в стихах вызовут искреннюю улыбку даже у самого серьезного и требовательного руководителя.
Каждый работник может отдельно найти красивое поздравление с днем рождения мужчине начальнику в виде стиха, поздравительной открытки начальнику мужчине с днем рождения в СМС, чтобы обстановка на работе стала непринужденной, радостной и незабываемой.
Пожелания, сказанные в форме стихотворения с днем рождения начальнику мужчине должны быть душевными. В этом материале "Телеграф" подготовил самые лучшие поздравления руководителю мужчине с днем рождения, а также красивые пожелания начальнику мужчине в стихах и открытках.
Красивое поздравление с днем рождения начальнику мужчине — стихи
У всех начальник, как начальник,
У нас же — чудо, Человек!
Всегда поддержит, как напарник,
Авторитет среди коллег.
Мы вас сегодня поздравляем,
Приятно, что же тут скрывать.
И искренне мы вам желаем
Идти к успеху, процветать.
Под чутким вашим руководством,
Чтоб достигали мы вершин.
Успешным было производство,
В крови бурлил адреналин.
В семье, чтоб было всё прекрасно,
Как водится очаг, уют.
Погоды в доме теплой, ясной.
Чтоб сердце знало, дома ждут!
* * *
Поздравим мы босса большим коллективом!
Он нас заражает своим конструктивом.
За всех нас в ответе, за всем глаз да глаз —
Да лучшего босса не сыщешь сейчас.
Растите активно Вы в личной карьере,
А мы расти будем на Вашем примере.
Во всем будьте первым, всегда впереди,
Оставьте всю грусть и тоску позади.
Коснитесь рукою уверенно счастья,
Развейте сомнения, тучи, ненастье.
У Вас день рождения, будет он сластью!
* * *
Поздравляю с днем рождения
И хочу вам пожелать
Позитивного настроения,
Никогда не унывать.
Планы пусть выполняются,
Задачи пусть свершаются,
Люди лишь улыбаются,
Желания пусть исполняются!
* * *
Лучший наш руководитель,
Поздравления примите.
Вам желаем быть в почете
И в комфорте на работе!
Подчиненных поощрять,
Всем зарплаты повышать,
Не судить ошибки строго,
Не сердиться слишком долго!
А серьезно, Вам — здоровья,
Денег, счастья, жить с любовью
И безмерно много сил
Возглавлять наш коллектив!
Поздравление руководителю с днем рождения — открытки и картинки мужчине начальнику
Ранее "Телеграф" публиковал поздравления мужчине начальнику с днем рождения от коллектива.