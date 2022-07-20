Поздравления с днем рождения начальнику мужчине в красивых стихах, открытках и картинках

Поздравьте с днем рождения руководителя мужчину красивыми стихами и яркими открытками

Ежегодно большинство коллективов поздравляют с днем рождения руководителя мужчину. Пожелания с днем рождения начальнику мужчине в стихах вызовут искреннюю улыбку даже у самого серьезного и требовательного руководителя.

Каждый работник может отдельно найти красивое поздравление с днем рождения мужчине начальнику в виде стиха, поздравительной открытки начальнику мужчине с днем рождения в СМС, чтобы обстановка на работе стала непринужденной, радостной и незабываемой.

Пожелания, сказанные в форме стихотворения с днем рождения начальнику мужчине должны быть душевными. В этом материале "Телеграф" подготовил самые лучшие поздравления руководителю мужчине с днем рождения, а также красивые пожелания начальнику мужчине в стихах и открытках.

Красивое поздравление с днем рождения начальнику мужчине — стихи

У всех начальник, как начальник,

У нас же — чудо, Человек!

Всегда поддержит, как напарник,

Авторитет среди коллег.

Мы вас сегодня поздравляем,

Приятно, что же тут скрывать.

И искренне мы вам желаем

Идти к успеху, процветать.

Под чутким вашим руководством,

Чтоб достигали мы вершин.

Успешным было производство,

В крови бурлил адреналин.

В семье, чтоб было всё прекрасно,

Как водится очаг, уют.

Погоды в доме теплой, ясной.

Чтоб сердце знало, дома ждут!

* * *

Поздравим мы босса большим коллективом!

Он нас заражает своим конструктивом.

За всех нас в ответе, за всем глаз да глаз —

Да лучшего босса не сыщешь сейчас.

Растите активно Вы в личной карьере,

А мы расти будем на Вашем примере.

Во всем будьте первым, всегда впереди,

Оставьте всю грусть и тоску позади.

Коснитесь рукою уверенно счастья,

Развейте сомнения, тучи, ненастье.

У Вас день рождения, будет он сластью!

* * *

Поздравляю с днем рождения

И хочу вам пожелать

Позитивного настроения,

Никогда не унывать.

Планы пусть выполняются,

Задачи пусть свершаются,

Люди лишь улыбаются,

Желания пусть исполняются!

* * *

Лучший наш руководитель,

Поздравления примите.

Вам желаем быть в почете

И в комфорте на работе!

Подчиненных поощрять,

Всем зарплаты повышать,

Не судить ошибки строго,

Не сердиться слишком долго!

А серьезно, Вам — здоровья,

Денег, счастья, жить с любовью

И безмерно много сил

Возглавлять наш коллектив!

Поздравление руководителю с днем рождения — открытки и картинки мужчине начальнику

Ранее "Телеграф" публиковал поздравления мужчине начальнику с днем рождения от коллектива.