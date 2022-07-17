Как поздравить начальника с днем рождения оригинально: яркие видеопоздравления и открытки
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Необычные поздравления с днем рождения руководителю в материале "Телеграф"
Каждый коллектив раз в году озадачен проблемой, как оригинально поздравить своего начальника с днем рождения.
Конечно, здесь главным презентом является подарок. Однако, помимо этого, каждый отдельно может оригинально поздравить с днем рождения начальника, лично пожелав имениннику всего самого лучшего или отправив теплые слова в виде поздравительной открытки или в видео в соцсетях, мессенджерах.
"Телеграф" подготовил для вас самые лучшие поздравительные открытки и картинки с днем рождения начальнику, а также предлагает оригинальные видео-поздравления руководителю с днем рождения.
Оригинальные поздравления с днем рождения начальнику: открытки и картинки
Оригинальные видео-поздравления руководителю с днем рождения
Ранее "Телеграф" публиковал красивые поздравления с днем рождения бывшему начальнику.