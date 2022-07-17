Як привітати начальника з днем народження оригінально: яскраві відеопривітання та листівки

Незвичайні привітання з днем народження керівнику у матеріалі "Телеграф"

Кожен колектив раз на рік спантеличений проблемою, як оригінально привітати свого начальника з днем народження.

Звісно, тут головним презентом є подарунок. Однак, крім цього, кожен окремо може оригінально привітати з днем народження начальника, особисто побажавши імениннику всього найкращого або відправивши теплі слова у вигляді вітальної листівки або відео в соцмережах, месенджерах.

"Телеграф" підготував для вас найкращі вітальні листівки та картинки з днем народження начальнику, а також пропонує оригінальні відеопривітання керівнику з днем народження.

Оригінальні привітання з днем народження начальнику: листівки та картинки

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Оригінальні відеопривітання керівнику з днем народження

Раніше "Телеграф" публікував гарні вітання з днем народження колишньому начальнику.