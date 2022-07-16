Привітання з днем народження начальнику від колективу: красива проза та листівки

Привітайте з днем народження керівника всім колективом

У будь-якому робочому колективі настає день, коли доводиться вітати начальника з днем народження.

Крім колективного подарунка, можна привітати начальника з днем народження, сказавши йому кілька приємних слів або надіславши своє побажання у вигляді прози або вітальної картинки в соціальних мережах. Привітання керівнику з днем народження від колективу має бути мотиваційним, креативним, оригінальним.

"Телеграф" у цьому матеріалі публікує привітання начальнику від колективу з днем народження у прозі, листівках та картинках. Не забудьте привітати свого керівника зі святом.

Привітання з днем народження начальнику від колективу в картинках та листівках

Читайте також: Категорія Привітання Привітання з ювілеєм керівнику жінці: красиві листівки та картинки Привітайте з ювілеєм начальницю, надіславши гарну листівку зі святом

З днем народження керівнику від колективу у прозі

Вітаємо Вас із днем народження! Бажаємо Вам здоров’я, оптимізму, реалізації ідей та задуманих планів, посмішок фортуни, успіху, сімейного благополуччя та щастя. А ще бадьорості духу, стабільності, позитиву, яскравих подій, незабутніх вражень і лише щасливих випадків!

Дорогий наш начальник! Прийміть наші найтепліші вітання з днем народження! Ви прекрасна людина, досвідчений керівник та справжній професіонал своєї справи! Бажаємо Вам зберегти все те, що Ви нагромадили — це мудрість, енергія, терпіння, чесність, доброта, справедливість, розуміння, небайдуже ставлення до своїх підлеглих. Нехай робота завжди приносить задоволення та дарує стимул рухатися вперед! Ідіть по життю з юнацьким запалом і максимальним позитивом. І звичайно, вдома нехай на Вас чекає затишок і близькі люблячі люди.

Вітаємо Вас із днем народження! Нашому колективу дуже пощастило із Вами. Ви справжній керівник, який завжди зрозуміє і прийде на допомогу. Бажаємо Вам залишатися таким самим уважним, тактовним, цілеспрямованим, розуміючим і справедливим. Нехай усі Ваші плани та ідеї реалізуються. Успіхів Вам у Вашій роботі, сил та енергії, благополуччя, взаєморозуміння та міцного здоров’я!

Вітаємо Вас із днем народження! Бажаємо невичерпного джерела натхнення для професійних успіхів, міцного здоров’я, стабільності та успішності, благополуччя, кохання та впевненості у завтрашньому дні!

Бажаємо удачі, оптимізму, успіхів, підкорення нових вершин, сили та енергії, стабільності та достатку! А також міцного здоров’я, щастя, кохання рідних та близьких Вам людей!

Раніше "Телеграф" публікував гарні привітання з днем народження колишньому начальнику.