Красиві привітання керівника з днем народження у віршах, листівки

"Телеграф" зробив добірку привітань начальнику з днем народження у віршах, а також вітальні картинки

Щороку більшість колективів вітають із днем народження свого боса. Побажання з днем народження начальнику у віршах викличуть щиру посмішку навіть у найсерйознішого та найвибагливішого керівника. Привітання начальнику у віршах із днем народження — це найуніверсальніше привітання керівника на його свято.

Якщо ви не маєте можливості особисто привітати свого начальника з днем народження, то вірним рішенням буде відправити вірш начальнику з днем народження в соцмережі або месенджері.

Привітання керівнику у віршах має показати, як багато для вас означає ваша з ним спільна робота. "Телеграф" зробив добірку листівок та картинок із побажаннями, а також публікує гарні вірші начальнику на день народження, які обов’язково подарують позитивні емоції імениннику.

Виберіть вірш із днем народження начальнику з нашої добірки.

Вірші начальнику з днем народження

Із днем народження прийміть

Вітання щирі, від душі!

Бажаю, щоб багато літ

Ви шефом нашим ще були.

Щоб серце повнилось добром,

І від погоди незалежно,

В душі без опадів було,

Світило сонце щоб безмежно.

Бажаю мудрості і сил,

Вперед з упевненістю йти.

Хай спокій на душі і мир

Вас супроводжують завжди!

* * *

Хай кожен день успішним буде,

Будуть порядні поруч люди,

Цінують Вас у колективі,

Ви будете завжди щасливі.

Удачі, успіхів, натхнення

І продуктивності щоденно.

Енергії, ентузіазму,

Щоб посміхалися Ви часто!

* * *

Вітаю щиро вас зі святом,

В день цей хочу побажати

Несподіванок приємних,

Щастя, почуттів взаємних.

Нових вершин вам досягати,

Всі перешкоди подолати,

Завжди до здійснення мети

Безстрашно й впевнено іти!

* * *

Дозвольте привітати сьогодні Вас зі святом!

Хай буде день народження на щирості багатим!

Благополуччя й злагоди в родині,

Нехай сім’я Вам буде кращим тилом!

Здоров’я, щастя, успіхів в роботі,

Хай оминають вас усі турботи!

З днем народження начальнику — листівки та картинки

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