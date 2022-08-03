Красиві привітання керівника з днем народження у віршах, листівки
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"Телеграф" зробив добірку привітань начальнику з днем народження у віршах, а також вітальні картинки
Щороку більшість колективів вітають із днем народження свого боса. Побажання з днем народження начальнику у віршах викличуть щиру посмішку навіть у найсерйознішого та найвибагливішого керівника. Привітання начальнику у віршах із днем народження — це найуніверсальніше привітання керівника на його свято.
Якщо ви не маєте можливості особисто привітати свого начальника з днем народження, то вірним рішенням буде відправити вірш начальнику з днем народження в соцмережі або месенджері.
Привітання керівнику у віршах має показати, як багато для вас означає ваша з ним спільна робота. "Телеграф" зробив добірку листівок та картинок із побажаннями, а також публікує гарні вірші начальнику на день народження, які обов’язково подарують позитивні емоції імениннику.
Виберіть вірш із днем народження начальнику з нашої добірки.
Вірші начальнику з днем народження
Із днем народження прийміть
Вітання щирі, від душі!
Бажаю, щоб багато літ
Ви шефом нашим ще були.
Щоб серце повнилось добром,
І від погоди незалежно,
В душі без опадів було,
Світило сонце щоб безмежно.
Бажаю мудрості і сил,
Вперед з упевненістю йти.
Хай спокій на душі і мир
Вас супроводжують завжди!
* * *
Хай кожен день успішним буде,
Будуть порядні поруч люди,
Цінують Вас у колективі,
Ви будете завжди щасливі.
Удачі, успіхів, натхнення
І продуктивності щоденно.
Енергії, ентузіазму,
Щоб посміхалися Ви часто!
* * *
Вітаю щиро вас зі святом,
В день цей хочу побажати
Несподіванок приємних,
Щастя, почуттів взаємних.
Нових вершин вам досягати,
Всі перешкоди подолати,
Завжди до здійснення мети
Безстрашно й впевнено іти!
* * *
Дозвольте привітати сьогодні Вас зі святом!
Хай буде день народження на щирості багатим!
Благополуччя й злагоди в родині,
Нехай сім’я Вам буде кращим тилом!
Здоров’я, щастя, успіхів в роботі,
Хай оминають вас усі турботи!
З днем народження начальнику — листівки та картинки
Раніше "Телеграф" публікував вітання чоловікові начальнику з днем народження від колективу.