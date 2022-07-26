Жартівливі привітання директору з днем народження: листівки та картинки

Привітайте з днем народження директора кумедними картинками

День народження — свято, яке є одним з найважливіших подій року в житті кожної людини. Трапляється, що зустрічати його доводиться на роботі серед своїх колег, партнерів, підлеглих. Про те, як можна прикольно привітати директора з днем народження, ми писали неодноразово.

Немає нічого поганого в тому, якщо ви не можете привітати директора з днем народження особисто. Якщо у вас дистанційна робота, то чудовою ідеєю буде відправити жартівливу листівку директору з днем народження в соцмережі чи месенджері.

"Телеграф" підготував смішні привітання з днем народження директору у листівках та картинках. Прикольні привітання директору піднімуть йому настрій та подарують величезний заряд позитивних емоцій.

З днем народження директору: прикольні листівки

Раніше "Телеграф" публікував привітання чоловіку начальнику з днем народження колективу.