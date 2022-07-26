Шуточные поздравления директору с днем рождения: открытки и картинки

Поздравьте с днем рождения директора смешными картинками

День рождение — праздник, который является одним из самых важных событий в году в жизни каждого человека. Случается, что встречать его приходится на работе в кругу своих коллег, партнеров, подчиненных. О том, как можно прикольно поздравить директора с днем рождения, мы писали неоднократно.

Нет ничего плохого в том, если вы не можете поздравить директора с днем рождения прикольно лично. Если у вас дистанционная работа, то отличной идеей будет отправить шуточную открытку директору с днем рождения в соцсети или в мессенджере.

"Телеграф" подготовил смешные поздравления с днем рождения директору в открытках и картинках. Прикольные поздравления директору поднимут ему настроение и подарят большой заряд позитивных эмоций.

С днем рождения директору: прикольные открытки

Ранее "Телеграф" публиковал поздравления мужчине начальнику с днем рождения от коллектива.