Поздравления с днем рождения начальнику от коллектива: красивая проза и открытки

Поздравьте с днем рождения руководителя всем коллективом

В любом рабочем коллективе наступает день, когда приходится поздравлять начальника с днем рождения.

Помимо коллективного подарка, можно поздравить начальника с днем рождения, сказав ему несколько приятных слов или же отправив свое пожелание в виде прозы или поздравительной картинки в социальных сетях. Поздравление руководителю с днем рождения от коллектива должно быть мотивационным, креативным, оригинальным.

"Телеграф" в этом материале публикует поздравления начальнику от коллектива с днем рождения в прозе, открытках и картинках. Не забудьте поздравить своего руководителя с праздником.

Поздравление с днем рождения начальнику от коллектива в картинках и открытках

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С днем рождения руководителю от коллектива в прозе

Поздравляем Вас с днем рождения! Желаем Вам здоровья, оптимизма, реализации идей и задуманных планов, улыбок фортуны, успеха, семейного благополучия и счастья. А еще бодрости духа, стабильности, позитива, ярких событий, незабываемых впечатлений и только счастливых случаев!

Дорогой наш начальник! Примите наши самые теплые поздравления с днем рождения! Вы прекрасный человек, опытный руководитель и настоящий профессионал своего дела! Желаем Вам сохранить все то, что Вы накопили — это мудрость, энергия, терпение, честность, доброта, справедливость, понимание, неравнодушное отношение к своим подчиненным. Пусть работа всегда приносит удовлетворение и дарит стимул двигаться вперед! Идите по жизни с юношеским задором и максимальным позитивом. И конечно, дома пусть Вас ждет уют и близкие любящие люди.

Поздравляем Вас с днем рождения! Нашему коллективу очень повезло с Вами. Вы настоящий руководитель, который всегда войдёт в положение и придёт на помощь. Желаем Вам оставаться таким же внимательным, тактичным, целеустремлённым, понимающим и справедливым. Пусть все Ваши планы и идеи реализуются. Успехов Вам в Вашей работе, силы и энергии, благополучия, взаимопонимания и крепкого здоровья!

Поздравляем Вас с днём рождения! Желаем неиссякаемого источника вдохновения для профессиональных успехов, крепкого здоровья, стабильности и успешности, благополучия, любви и уверенности в завтрашнем дне!

Желаем удачи, оптимизма, успехов, покорения новых вершин, силы и энергии, стабильности и достатка! А также крепкого здоровья, счастья, любви родных и близких Вам людей!

Ранее "Телеграф" публиковал красивые поздравления с днем рождения бывшему начальнику.