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Поздравление директора с днем рождения в стихах: красивые пожелания и открытки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Стихи для директора на день рождения
Стихи для директора на день рождения

"Телеграф" публикует стихи для директора на день рождения, а также поздравительные картинки

Поздравление с днем рождения директору в стихах — это самое универсальное поздравление человека в его праздник.

Часто встречать день рождения директора приходится на работе в коллективе, однако если у вас нет возможности лично поздравить своего руководителя с праздником из-за дистанционной работы, то отличным решением будет отправить ему красивый стих с днем рождения директору в соцсети или мессенджере.

Стих директору с днем рождения должен показать, как много значит для вас ваша с ним общая работа. Поэтому "Телеграф" представляет в этом материале подборку открыток и картинок с пожеланиями, а также стихов на день рождения директору, которые обязательно поднимут человеку настроение.

Выберете стих для директора с днем рождения из нашей подборки:

С днем рождения Вас поздравляю!

Счастья в жизни большого желаю.

Чтоб родные всегда понимали

И заботою Вас окружали.

Пусть здоровье всегда будет крепким,

Пусть везение будет нередким.

Все работники Вас уважают,

С полуслова всегда понимают.

* * *

С днем рождения поздравляю,

Пусть везде вас ждет успех.

Мгновений ярких вам желаю,

Быть всегда счастливей всех.

Пусть не тронут вас печали,

Процветание в жизни ждет.

Сбудется, о чём мечтали,

Пусть удача к вам придет!

* * *

Желаю радоваться чаще

Победам в жизни и в труде,

Чтобы командой настоящей

Всегда мы были и везде.

С таким бесстрашным капитаном

Пройдем все грозы и шторма.

Так пусть же дуют в океанах

Нам лишь попутные ветра.

* * *

Поздравляю с днем рождения!

И желаю от души

На работе продвижения,

А по жизни не спешить.

Вы — начальник превосходный,

Лучшего не пожелать.

Вам побольше дней свободных,

На диване полежать.

И конечно же, здоровья,

Счастья, чтобы через край.

Дом наполнен был любовью

И валюты урожай.

открытка с днем рождения
открытка с днем рождения
открытка с днем рождения
открытка с днем рождения
открытка с днем рождения

Ранее "Телеграф" публиковал поздравления мужчине начальнику с днем рождения от коллектива.

Теги:
#День рождения #Поздравление #Открытки