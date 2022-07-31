Поздравление директора с днем рождения в стихах: красивые пожелания и открытки
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"Телеграф" публикует стихи для директора на день рождения, а также поздравительные картинки
Поздравление с днем рождения директору в стихах — это самое универсальное поздравление человека в его праздник.
Часто встречать день рождения директора приходится на работе в коллективе, однако если у вас нет возможности лично поздравить своего руководителя с праздником из-за дистанционной работы, то отличным решением будет отправить ему красивый стих с днем рождения директору в соцсети или мессенджере.
Стих директору с днем рождения должен показать, как много значит для вас ваша с ним общая работа. Поэтому "Телеграф" представляет в этом материале подборку открыток и картинок с пожеланиями, а также стихов на день рождения директору, которые обязательно поднимут человеку настроение.
Выберете стих для директора с днем рождения из нашей подборки:
С днем рождения Вас поздравляю!
Счастья в жизни большого желаю.
Чтоб родные всегда понимали
И заботою Вас окружали.
Пусть здоровье всегда будет крепким,
Пусть везение будет нередким.
Все работники Вас уважают,
С полуслова всегда понимают.
* * *
С днем рождения поздравляю,
Пусть везде вас ждет успех.
Мгновений ярких вам желаю,
Быть всегда счастливей всех.
Пусть не тронут вас печали,
Процветание в жизни ждет.
Сбудется, о чём мечтали,
Пусть удача к вам придет!
* * *
Желаю радоваться чаще
Победам в жизни и в труде,
Чтобы командой настоящей
Всегда мы были и везде.
С таким бесстрашным капитаном
Пройдем все грозы и шторма.
Так пусть же дуют в океанах
Нам лишь попутные ветра.
* * *
Поздравляю с днем рождения!
И желаю от души
На работе продвижения,
А по жизни не спешить.
Вы — начальник превосходный,
Лучшего не пожелать.
Вам побольше дней свободных,
На диване полежать.
И конечно же, здоровья,
Счастья, чтобы через край.
Дом наполнен был любовью
И валюты урожай.
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