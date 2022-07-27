Поздравления директора с днем рождения: красивые пожелания, картинки и открытки
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Красивые поздравления директору с днем рождения в материале "Телегафа".
День рождение директора — это один из самых важных дней в жизни коллектива, ведь перед ними становится сложная задача: выбор подарка начальнику. Так как сейчас многие компании работают дистанционно, то поздравить директора с праздником можно отправив ему красивое пожелание с днем рождения в картинках, открытках или стихах или прозе в мессенджере.
Отметим, что пожелания руководителю должны быть положительными, мотивационными и запоминающимися. Однако если у вас более расслабленные отношения с директором, то можно отправить более прикольное поздравление с днем рождения.
"Телеграф" подготовил для вас самые лучшие поздравительные открытки и картинки, а также красивые пожелания на день рождения директору в стихах и прозе для поздравления своего босса.
Поздравление директору на день рождения: картинки и открытки
Пожелания директору в день рождения: стихи и проза
С днем рождения Вас поздравляем!
Небывалых успехов желаем.
Пусть жизнь Ваша будет счастливой,
Насыщенной, яркой, красивой.
Поздравляю! Пусть в Вашем доме всегда будут царить любовь и тепло, а близкие заботятся и берегут друг друга. Желаю успехов в работе, и пусть все планы осуществляются.
С днем рождения, наш директор!
Пусть в жизни будет лишь правильный вектор,
Пусть счастье приходит, откуда не ждали,
Пусть сбудется все, что Вы загадали!
С днем рождения! Желаю Вам, как-можно больше отдыха, преданных товарищей, замечательной семьи. Чтобы на работе вы были не только примером, а и другом. Хорошо вам настроения и свершения всех дел.
Ранее "Телеграф" публиковал красивые поздравления с днем рождения бывшему начальнику.