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Поздравления директора с днем рождения: красивые пожелания, картинки и открытки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Пожелания директору в день рождения
Пожелания директору в день рождения

Красивые поздравления директору с днем рождения в материале "Телегафа".

День рождение директора — это один из самых важных дней в жизни коллектива, ведь перед ними становится сложная задача: выбор подарка начальнику. Так как сейчас многие компании работают дистанционно, то поздравить директора с праздником можно отправив ему красивое пожелание с днем рождения в картинках, открытках или стихах или прозе в мессенджере.

Отметим, что пожелания руководителю должны быть положительными, мотивационными и запоминающимися. Однако если у вас более расслабленные отношения с директором, то можно отправить более прикольное поздравление с днем рождения.

"Телеграф" подготовил для вас самые лучшие поздравительные открытки и картинки, а также красивые пожелания на день рождения директору в стихах и прозе для поздравления своего босса.

Поздравление директору на день рождения: картинки и открытки

Поздравление директору на день рождения
Поздравление директору на день рождения
Поздравление директору на день рождения
Поздравление директору на день рождения
Поздравление директору на день рождения
Поздравление директору на день рождения

Пожелания директору в день рождения: стихи и проза

С днем рождения Вас поздравляем!

Небывалых успехов желаем.

Пусть жизнь Ваша будет счастливой,

Насыщенной, яркой, красивой.

Поздравляю! Пусть в Вашем доме всегда будут царить любовь и тепло, а близкие заботятся и берегут друг друга. Желаю успехов в работе, и пусть все планы осуществляются.

С днем рождения, наш директор!

Пусть в жизни будет лишь правильный вектор,

Пусть счастье приходит, откуда не ждали,

Пусть сбудется все, что Вы загадали!

С днем рождения! Желаю Вам, как-можно больше отдыха, преданных товарищей, замечательной семьи. Чтобы на работе вы были не только примером, а и другом. Хорошо вам настроения и свершения всех дел.

Ранее "Телеграф" публиковал красивые поздравления с днем рождения бывшему начальнику.

Теги:
#Поздравления #Картинки #Открытки #С Днем рождения