Прикольные поздравления с днем рождения начальнику: картинки и открытки с юмором

Шуточные поздравления начальника с днем рождения в материале "Телеграфа".

Каждый коллектив раз в год "мучается" над проблемой, как оригинально поздравить своего начальника с днем рождения. Помимо общего подарка от всего коллектива, каждый отдельно может поздравить своего руководителя с днем рождения лично, отправив начальнику поздравительную открытку в соцсети или мессенджере.

Если у вас довольно хорошие отношения со своим руководителем, то можно отправить ему прикольное поздравление. Чтобы облегчить вам поиск, "Телеграф" подготовил для вас смешные и шуточные поздравительные открытки и картинки с днем рождения начальнику, а также предлагает прикольные поздравления руководителю с юмором.

Поздравления с днем рождения начальнику: прикольные картинки и открытки

Поздравления с днем рождения начальнику с юмором в стихах

С днем рождения! Много счастья, Лучших благ желаю Вам, Пусть зеленые купюры Так и сыплются к ногам! Уважаем, ценим, любим, Вас, бесценный командир! Потому что Вы в работе Наш маяк и ориентир!

Примите поздравления с днем рождения! Желаю выжать из жизни по максимуму, работа, чтобы приносила постоянный доход, сотрудники ответственно выполняли поручения, а дом был всегда полной чашей! Успехов во всем, процветания и счастья!

Начальнику, который знает толк В успешном проведении всех дел, Желаем денег радостный поток, Счастливый ждал повсюду, чтоб удел! Желаем Вам огромного везения В день Вашего прекрасного рождения!

Дорогой наш, уважаемый, золотой начальник, мы поздравляем Вас с днем рожденья и от всего коллектива желаем крепчайшего здоровья, гениальнейших идей, крутейших событий в жизни, прекраснейших мгновений и величайших побед.

Начальник, Вас с рожденьем поздравляем, И пожелать хотим во всем побед! Руководитель Вы отличный, знаем, Живите в счастье много долгих лет!

Великолепного начальника я поздравляю с днём рождения. Желаю в любой ситуации жизни проявлять себя крепким и справедливым мужчиной, желаю в деятельности успешного роста и несомненных побед.

Ранее "Телеграф" публиковал поздравления мужчине начальнику с днем рождения от коллектива.