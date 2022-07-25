Прикольные поздравления с днем рождения начальнику: картинки и открытки с юмором
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Шуточные поздравления начальника с днем рождения в материале "Телеграфа".
Каждый коллектив раз в год "мучается" над проблемой, как оригинально поздравить своего начальника с днем рождения. Помимо общего подарка от всего коллектива, каждый отдельно может поздравить своего руководителя с днем рождения лично, отправив начальнику поздравительную открытку в соцсети или мессенджере.
Если у вас довольно хорошие отношения со своим руководителем, то можно отправить ему прикольное поздравление. Чтобы облегчить вам поиск, "Телеграф" подготовил для вас смешные и шуточные поздравительные открытки и картинки с днем рождения начальнику, а также предлагает прикольные поздравления руководителю с юмором.
Поздравления с днем рождения начальнику: прикольные картинки и открытки
Поздравления с днем рождения начальнику с юмором в стихах
С днем рождения! Много счастья,
Лучших благ желаю Вам,
Пусть зеленые купюры
Так и сыплются к ногам!
Уважаем, ценим, любим,
Вас, бесценный командир!
Потому что Вы в работе
Наш маяк и ориентир!
Примите поздравления с днем рождения! Желаю выжать из жизни по максимуму, работа, чтобы приносила постоянный доход, сотрудники ответственно выполняли поручения, а дом был всегда полной чашей! Успехов во всем, процветания и счастья!
Начальнику, который знает толк
В успешном проведении всех дел,
Желаем денег радостный поток,
Счастливый ждал повсюду, чтоб удел!
Желаем Вам огромного везения
В день Вашего прекрасного рождения!
Дорогой наш, уважаемый, золотой начальник, мы поздравляем Вас с днем рожденья и от всего коллектива желаем крепчайшего здоровья, гениальнейших идей, крутейших событий в жизни, прекраснейших мгновений и величайших побед.
Начальник, Вас с рожденьем поздравляем,
И пожелать хотим во всем побед!
Руководитель Вы отличный, знаем,
Живите в счастье много долгих лет!
Великолепного начальника я поздравляю с днём рождения. Желаю в любой ситуации жизни проявлять себя крепким и справедливым мужчиной, желаю в деятельности успешного роста и несомненных побед.
Ранее "Телеграф" публиковал поздравления мужчине начальнику с днем рождения от коллектива.