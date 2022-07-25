Прикольні привітання з днем народження начальнику: картинки та листівки з гумором

Жартівливі привітання начальника з днем народження у матеріалі "Телеграфа".

Кожен колектив щорічно "мучиться" над проблемою, як оригінально привітати свого начальника з днем народження. Окрім загального подарунка від усього колективу, кожен окремо може привітати свого керівника з днем народження особисто, надіславши начальнику вітальну листівку до соцмережі чи месенджера.

Якщо у вас досить добрі стосунки зі своїм керівником, то можна надіслати йому прикольне вітання. Щоб полегшити пошук, "Телеграф" підготував для вас смішні та жартівливі вітальні листівки та картинки з днем народження начальнику, а також пропонує прикольні привітання керівнику з гумором.

Привітання з днем народження начальнику: прикольні картинки та листівки

Поздоровлення з днем народження начальнику з гумором у прозі

Керівник Ви — просто клас, Приклад ми беремо з Вас, Ви розумний та терплячий, Просто ідеал ходячий, Ось таким і залишайтесь, З колективом родичайтесь, Зарплатню на всіх діліть, Та підлеглих не сваріть, З Вами весело жартуєм, Але дуже Вас шануєм, З днем народження вітаєм Та підвищення бажаєм!

Шановному начальнику на день народження хочемо побажати щастя, удачі, оптимізму, поваги. Миру, процвітання, великих угод, довготривалих партнерських відносин. Любові, доброти, турботи — будинку, нових вражень, великих досягнень у захопленнях. Ми вас дуже цінуємо!

Пане начальнику, дозвольте сказати. Сьогодні Вас хочемо всі привітати. Усією громадою, усім колективом, Від серця бажаємо: будьте щасливим. Здоров’я міцного, побільше терпіння, Злагоди, миру, в сім’ї розуміння. В роботі бажаємо лише процвітання, Збуваються Ваші нехай всі бажання.

З Днем народження, наш дорогий і шановний начальник! Ви зарекомендували себе величезними лідерськими якостями, організаторськими здібностями і мудрістю! За все Вам шана і повага! З Вами – нам всі питання і труднощі по плечу! Удачі вам у всьому і натхнення! З Вами – ми могутня і сильна команда!

Хай щасливо вам живеться, Радість в дім рікою ллється, Будуть легкими дороги, Не турбують вас тривоги. Хай Господь благословляє, Вам здоров’я прибавляє. Грошенят побільше майте, У всіх справах процвітайте!

Шановний начальник, прийміть щирі вітання на честь свого дня народження. Нехай міцне здоров’я, оптимізм і сила духу приведуть Вас до правильного успіху. Бажаю поваги оточуючих і любові рідних, успіхів на роботі та сімейного благополуччя, надійних друзів і стабільного достатку.

Раніше "Телеграф" публікував вітання чоловікові начальникові з днем народження колективу.