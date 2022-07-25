Прикольні привітання з днем народження начальнику: картинки та листівки з гумором
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Жартівливі привітання начальника з днем народження у матеріалі "Телеграфа".
Кожен колектив щорічно "мучиться" над проблемою, як оригінально привітати свого начальника з днем народження. Окрім загального подарунка від усього колективу, кожен окремо може привітати свого керівника з днем народження особисто, надіславши начальнику вітальну листівку до соцмережі чи месенджера.
Якщо у вас досить добрі стосунки зі своїм керівником, то можна надіслати йому прикольне вітання. Щоб полегшити пошук, "Телеграф" підготував для вас смішні та жартівливі вітальні листівки та картинки з днем народження начальнику, а також пропонує прикольні привітання керівнику з гумором.
Привітання з днем народження начальнику: прикольні картинки та листівки
Поздоровлення з днем народження начальнику з гумором у прозі
Керівник Ви — просто клас,
Приклад ми беремо з Вас,
Ви розумний та терплячий,
Просто ідеал ходячий,
Ось таким і залишайтесь,
З колективом родичайтесь,
Зарплатню на всіх діліть,
Та підлеглих не сваріть,
З Вами весело жартуєм,
Але дуже Вас шануєм,
З днем народження вітаєм
Та підвищення бажаєм!
Шановному начальнику на день народження хочемо побажати щастя, удачі, оптимізму, поваги. Миру, процвітання, великих угод, довготривалих партнерських відносин. Любові, доброти, турботи — будинку, нових вражень, великих досягнень у захопленнях. Ми вас дуже цінуємо!
Пане начальнику, дозвольте сказати.
Сьогодні Вас хочемо всі привітати.
Усією громадою, усім колективом,
Від серця бажаємо: будьте щасливим.
Здоров’я міцного, побільше терпіння,
Злагоди, миру, в сім’ї розуміння.
В роботі бажаємо лише процвітання,
Збуваються Ваші нехай всі бажання.
З Днем народження, наш дорогий і шановний начальник! Ви зарекомендували себе величезними лідерськими якостями, організаторськими здібностями і мудрістю! За все Вам шана і повага! З Вами – нам всі питання і труднощі по плечу! Удачі вам у всьому і натхнення! З Вами – ми могутня і сильна команда!
Хай щасливо вам живеться,
Радість в дім рікою ллється,
Будуть легкими дороги,
Не турбують вас тривоги.
Хай Господь благословляє,
Вам здоров’я прибавляє.
Грошенят побільше майте,
У всіх справах процвітайте!
Шановний начальник, прийміть щирі вітання на честь свого дня народження. Нехай міцне здоров’я, оптимізм і сила духу приведуть Вас до правильного успіху. Бажаю поваги оточуючих і любові рідних, успіхів на роботі та сімейного благополуччя, надійних друзів і стабільного достатку.
Раніше "Телеграф" публікував вітання чоловікові начальникові з днем народження колективу.