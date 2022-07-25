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Прикольні привітання з днем народження начальнику: картинки та листівки з гумором

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
48
Прикольні привітання керівнику
Прикольні привітання керівнику

Жартівливі привітання начальника з днем народження у матеріалі "Телеграфа".

Кожен колектив щорічно "мучиться" над проблемою, як оригінально привітати свого начальника з днем народження. Окрім загального подарунка від усього колективу, кожен окремо може привітати свого керівника з днем народження особисто, надіславши начальнику вітальну листівку до соцмережі чи месенджера.

Якщо у вас досить добрі стосунки зі своїм керівником, то можна надіслати йому прикольне вітання. Щоб полегшити пошук, "Телеграф" підготував для вас смішні та жартівливі вітальні листівки та картинки з днем народження начальнику, а також пропонує прикольні привітання керівнику з гумором.

Привітання з днем народження начальнику: прикольні картинки та листівки

Прикольні привітання керівнику
Прикольні привітання керівнику
Прикольні привітання керівнику
Прикольні привітання керівнику
Прикольні привітання керівнику
Прикольні привітання керівнику

Поздоровлення з днем народження начальнику з гумором у прозі

Керівник Ви — просто клас,

Приклад ми беремо з Вас,

Ви розумний та терплячий,

Просто ідеал ходячий,

Ось таким і залишайтесь,

З колективом родичайтесь,

Зарплатню на всіх діліть,

Та підлеглих не сваріть,

З Вами весело жартуєм,

Але дуже Вас шануєм,

З днем народження вітаєм

Та підвищення бажаєм!

Шановному начальнику на день народження хочемо побажати щастя, удачі, оптимізму, поваги. Миру, процвітання, великих угод, довготривалих партнерських відносин. Любові, доброти, турботи — будинку, нових вражень, великих досягнень у захопленнях. Ми вас дуже цінуємо!

Пане начальнику, дозвольте сказати.

Сьогодні Вас хочемо всі привітати.

Усією громадою, усім колективом,

Від серця бажаємо: будьте щасливим.

Здоров’я міцного, побільше терпіння,

Злагоди, миру, в сім’ї розуміння.

В роботі бажаємо лише процвітання,

Збуваються Ваші нехай всі бажання.

З Днем народження, наш дорогий і шановний начальник! Ви зарекомендували себе величезними лідерськими якостями, організаторськими здібностями і мудрістю! За все Вам шана і повага! З Вами – нам всі питання і труднощі по плечу! Удачі вам у всьому і натхнення! З Вами – ми могутня і сильна команда!

Хай щасливо вам живеться,

Радість в дім рікою ллється,

Будуть легкими дороги,

Не турбують вас тривоги.

Хай Господь благословляє,

Вам здоров’я прибавляє.

Грошенят побільше майте,

У всіх справах процвітайте!

Шановний начальник, прийміть щирі вітання на честь свого дня народження. Нехай міцне здоров’я, оптимізм і сила духу приведуть Вас до правильного успіху. Бажаю поваги оточуючих і любові рідних, успіхів на роботі та сімейного благополуччя, надійних друзів і стабільного достатку.

Раніше "Телеграф" публікував вітання чоловікові начальникові з днем народження колективу.

Теги:
#Поздоровлення #Картинки #Листівки