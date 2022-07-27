Привітання директора з днем народження: гарні побажання, картинки та листівки
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Красиві привітання директору з днем народження у матеріалі "Телегафа".
День народження директора – це один із найважливіших днів у житті колективу, адже перед ними стає складне завдання: вибір подарунка начальнику. Оскільки зараз багато компаній працюють дистанційно, то привітати директора зі святом можна надіславши йому гарне побажання з днем народження у картинках, листівках чи віршах чи прозі у месенджері.
Зазначимо, що побажання керівнику мають бути позитивними, мотиваційними та незабутніми. Однак якщо у вас більш розслаблені стосунки з директором, то можна надіслати прикольне вітання з днем народження.
"Телеграф" підготував для вас найкращі вітальні листівки та картинки, а також гарні побажання на день народження директору у віршах та прозі для привітання свого боса.
Привітання директору на день народження: картинки та листівки
Побажання директору у день народження: вірші та проза
З днем народження, зі святом
Вас дозвольте привітати,
Побажати позитиву!
Ви — опора колективу.
У роботі й відпочинку
Всім приємно поруч з Вами.
Допоможете, як треба,
Ви й порадою й ділами.
Вам бажаю вірних друзів,
Успіхів міцних в усьому,
Затишку й тепла в родині,
Радості в роботі й вдома!
Вітаю! Нехай у Вашому домі завжди пануватимуть кохання та тепло, а близькі дбають та бережуть один одного. Бажаю успіхів у роботі, і хай усі плани здійснюються.
З днем народження! Достатку!
Цього бажаю для початку.
Здоров’я зичу, рівноваги,
Креативності, наснаги.
Життя хай завжди дає шанс,
Свого роду — це аванс.
Від людей — добро й повага,
Менше стресів, тільки блага!
З Днем народження! Бажаю Вам якомога більше відпочинку, відданих товаришів, чудової родини. Щоб на роботі ви були не лише прикладом, а й іншим. Добре вам настрої та здійснення всіх справ.
Раніше "Телеграф" публікував гарні вітання з днем народження колишньому начальнику.