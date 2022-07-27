Привітання директора з днем народження: гарні побажання, картинки та листівки

Красиві привітання директору з днем народження у матеріалі "Телегафа".

День народження директора – це один із найважливіших днів у житті колективу, адже перед ними стає складне завдання: вибір подарунка начальнику. Оскільки зараз багато компаній працюють дистанційно, то привітати директора зі святом можна надіславши йому гарне побажання з днем народження у картинках, листівках чи віршах чи прозі у месенджері.

Зазначимо, що побажання керівнику мають бути позитивними, мотиваційними та незабутніми. Однак якщо у вас більш розслаблені стосунки з директором, то можна надіслати прикольне вітання з днем народження.

"Телеграф" підготував для вас найкращі вітальні листівки та картинки, а також гарні побажання на день народження директору у віршах та прозі для привітання свого боса.

Привітання директору на день народження: картинки та листівки

Побажання директору у день народження: вірші та проза

З днем народження, зі святом Вас дозвольте привітати, Побажати позитиву! Ви — опора колективу. У роботі й відпочинку Всім приємно поруч з Вами. Допоможете, як треба, Ви й порадою й ділами. Вам бажаю вірних друзів, Успіхів міцних в усьому, Затишку й тепла в родині, Радості в роботі й вдома!

Вітаю! Нехай у Вашому домі завжди пануватимуть кохання та тепло, а близькі дбають та бережуть один одного. Бажаю успіхів у роботі, і хай усі плани здійснюються.

З днем народження! Достатку! Цього бажаю для початку. Здоров’я зичу, рівноваги, Креативності, наснаги. Життя хай завжди дає шанс, Свого роду — це аванс. Від людей — добро й повага, Менше стресів, тільки блага!

З Днем народження! Бажаю Вам якомога більше відпочинку, відданих товаришів, чудової родини. Щоб на роботі ви були не лише прикладом, а й іншим. Добре вам настрої та здійснення всіх справ.

Раніше "Телеграф" публікував гарні вітання з днем народження колишньому начальнику.