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Привітання директора з днем народження: гарні побажання, картинки та листівки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Побажання директору у день народження
Побажання директору у день народження

Красиві привітання директору з днем народження у матеріалі "Телегафа".

День народження директора – це один із найважливіших днів у житті колективу, адже перед ними стає складне завдання: вибір подарунка начальнику. Оскільки зараз багато компаній працюють дистанційно, то привітати директора зі святом можна надіславши йому гарне побажання з днем народження у картинках, листівках чи віршах чи прозі у месенджері.

Зазначимо, що побажання керівнику мають бути позитивними, мотиваційними та незабутніми. Однак якщо у вас більш розслаблені стосунки з директором, то можна надіслати прикольне вітання з днем народження.

"Телеграф" підготував для вас найкращі вітальні листівки та картинки, а також гарні побажання на день народження директору у віршах та прозі для привітання свого боса.

Привітання директору на день народження: картинки та листівки

Привітання директору на день народження
Привітання директору на день народження
Привітання директору на день народження
Привітання директору на день народження
Привітання директору на день народження
Привітання директору на день народження

Побажання директору у день народження: вірші та проза

З днем народження, зі святом

Вас дозвольте привітати,

Побажати позитиву!

Ви — опора колективу.

У роботі й відпочинку

Всім приємно поруч з Вами.

Допоможете, як треба,

Ви й порадою й ділами.

Вам бажаю вірних друзів,

Успіхів міцних в усьому,

Затишку й тепла в родині,

Радості в роботі й вдома!

Вітаю! Нехай у Вашому домі завжди пануватимуть кохання та тепло, а близькі дбають та бережуть один одного. Бажаю успіхів у роботі, і хай усі плани здійснюються.

З днем народження! Достатку!

Цього бажаю для початку.

Здоров’я зичу, рівноваги,

Креативності, наснаги.

Життя хай завжди дає шанс,

Свого роду — це аванс.

Від людей — добро й повага,

Менше стресів, тільки блага!

З Днем народження! Бажаю Вам якомога більше відпочинку, відданих товаришів, чудової родини. Щоб на роботі ви були не лише прикладом, а й іншим. Добре вам настрої та здійснення всіх справ.

Раніше "Телеграф" публікував гарні вітання з днем народження колишньому начальнику.

Теги:
#Поздоровлення #Картинки #Листівки #З Днем народження