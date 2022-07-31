Привітання директора з днем народження у віршах: гарні побажання та листівки

"Телеграф" публікує вірші для директора на день народження, а також вітальні картинки

Привітання з днем народження директору у віршах — це найуніверсальніше привітання людини у його свято.

Часто зустрічати день народження директора доводиться на роботі в колективі, проте якщо у вас немає можливості особисто привітати свого керівника зі святом через дистанційну роботу, то відмінним рішенням буде надіслати йому гарний вірш із днем народження директору в соцмережі чи месенджері.

Вірш директору з днем народження має показати, як багато означає для вас ваша з ним спільна робота. Тому "Телеграф" представляє у цьому матеріалі добірку листівок та картинок із побажаннями, а також віршів на день народження директору, які обов’язково піднімуть людині настрій.

Виберіть вірш для директора з днем народження з нашої добірки:

Із днем народження прийміть

Вітання щирі, від душі!

Бажаю, щоб багато літ

Ви шефом нашим ще були.

Щоб серце повнилось добром,

І від погоди незалежно,

В душі без опадів було,

Світило сонце щоб безмежно.

Бажаю мудрості і сил,

Вперед з упевненістю йти.

Хай спокій на душі і мир

Вас супроводжують завжди!

* * *

Хай кожен день успішним буде,

Будуть порядні поруч люди,

Цінують Вас у колективі,

Ви будете завжди щасливі.

Удачі, успіхів, натхнення

І продуктивності щоденно.

Енергії, ентузіазму,

Щоб посміхалися Ви часто!

* * *

Вітаю щиро вас зі святом,

В день цей хочу побажати

Несподіванок приємних,

Щастя, почуттів взаємних.

Нових вершин вам досягати,

Всі перешкоди подолати,

Завжди до здійснення мети

Безстрашно й впевнено іти!

* * *

Дозвольте привітати сьогодні Вас зі святом!

Хай буде день народження на щирості багатим!

Благополуччя й злагоди в родині,

Нехай сім’я Вам буде кращим тилом!

Здоров’я, щастя, успіхів в роботі,

Хай оминають вас усі турботи!

Раніше "Телеграф" публікував привітання чоловіку начальнику з днем народження від колективу.