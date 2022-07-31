Привітання директора з днем народження у віршах: гарні побажання та листівки
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"Телеграф" публікує вірші для директора на день народження, а також вітальні картинки
Привітання з днем народження директору у віршах — це найуніверсальніше привітання людини у його свято.
Часто зустрічати день народження директора доводиться на роботі в колективі, проте якщо у вас немає можливості особисто привітати свого керівника зі святом через дистанційну роботу, то відмінним рішенням буде надіслати йому гарний вірш із днем народження директору в соцмережі чи месенджері.
Вірш директору з днем народження має показати, як багато означає для вас ваша з ним спільна робота. Тому "Телеграф" представляє у цьому матеріалі добірку листівок та картинок із побажаннями, а також віршів на день народження директору, які обов’язково піднімуть людині настрій.
Виберіть вірш для директора з днем народження з нашої добірки:
Із днем народження прийміть
Вітання щирі, від душі!
Бажаю, щоб багато літ
Ви шефом нашим ще були.
Щоб серце повнилось добром,
І від погоди незалежно,
В душі без опадів було,
Світило сонце щоб безмежно.
Бажаю мудрості і сил,
Вперед з упевненістю йти.
Хай спокій на душі і мир
Вас супроводжують завжди!
* * *
Хай кожен день успішним буде,
Будуть порядні поруч люди,
Цінують Вас у колективі,
Ви будете завжди щасливі.
Удачі, успіхів, натхнення
І продуктивності щоденно.
Енергії, ентузіазму,
Щоб посміхалися Ви часто!
* * *
Вітаю щиро вас зі святом,
В день цей хочу побажати
Несподіванок приємних,
Щастя, почуттів взаємних.
Нових вершин вам досягати,
Всі перешкоди подолати,
Завжди до здійснення мети
Безстрашно й впевнено іти!
* * *
Дозвольте привітати сьогодні Вас зі святом!
Хай буде день народження на щирості багатим!
Благополуччя й злагоди в родині,
Нехай сім’я Вам буде кращим тилом!
Здоров’я, щастя, успіхів в роботі,
Хай оминають вас усі турботи!
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