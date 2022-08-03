Красивые поздравление руководителя с днем рождения в стихах, открытки
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"Телеграф" сделал подборку поздравлений начальнику с днем рождения в стихах, а также поздравительные картинки
Ежегодно большинство коллективов поздравляют с днем рождения своего босса. Пожелания с днем рождения начальнику в стихах вызовут искреннюю улыбку даже у самого серьезного и требовательного руководителя. Поздравление начальнику в стихах с днем рождения — это самое универсальное поздравление руководителя в его праздник.
Если у вас нет возможности лично поздравить своего начальника с днем рождения, то верным решением будет отправить стих начальнику с днем рождения в соцсети или мессенджере.
Поздравление руководителю в стихах должно показать, как много значит для вас ваша с ним общая работа. "Телеграф" сделал подборку открыток и картинок с пожеланиями, а также публикует красивые стихотворение начальнику на день рождения, которые обязательно подарят положительные эмоции имениннику.
Выберите стих с днем рождения начальнику из нашей подборки.
Стихи начальнику с днем рождения
С днем рождения Вас поздравляю!
Счастья в жизни большого желаю.
Чтоб родные всегда понимали
И заботою Вас окружали.
Пусть здоровье всегда будет крепким,
Пусть везение будет нередким.
Все работники Вас уважают,
С полуслова всегда понимают.
* * *
С днем рождения поздравляю,
Пусть везде вас ждет успех.
Мгновений ярких вам желаю,
Быть всегда счастливей всех.
Пусть не тронут вас печали,
Процветание в жизни ждет.
Сбудется, о чём мечтали,
Пусть удача к вам придет!
* * *
Желаю радоваться чаще
Победам в жизни и в труде,
Чтобы командой настоящей
Всегда мы были и везде.
С таким бесстрашным капитаном
Пройдем все грозы и шторма.
Так пусть же дуют в океанах
Нам лишь попутные ветра.
* * *
Поздравляю с днем рождения!
И желаю от души
На работе продвижения,
А по жизни не спешить.
Вы — начальник превосходный,
Лучшего не пожелать.
Вам побольше дней свободных,
На диване полежать.
И конечно же, здоровья,
Счастья, чтобы через край.
Дом наполнен был любовью
И валюты урожай.
С днем рождения начальнику — открытки и картинки
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