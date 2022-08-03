Красивые поздравление руководителя с днем рождения в стихах, открытки

"Телеграф" сделал подборку поздравлений начальнику с днем рождения в стихах, а также поздравительные картинки

Ежегодно большинство коллективов поздравляют с днем рождения своего босса. Пожелания с днем рождения начальнику в стихах вызовут искреннюю улыбку даже у самого серьезного и требовательного руководителя. Поздравление начальнику в стихах с днем рождения — это самое универсальное поздравление руководителя в его праздник.

Если у вас нет возможности лично поздравить своего начальника с днем рождения, то верным решением будет отправить стих начальнику с днем рождения в соцсети или мессенджере.

Поздравление руководителю в стихах должно показать, как много значит для вас ваша с ним общая работа. "Телеграф" сделал подборку открыток и картинок с пожеланиями, а также публикует красивые стихотворение начальнику на день рождения, которые обязательно подарят положительные эмоции имениннику.

Выберите стих с днем рождения начальнику из нашей подборки.

Стихи начальнику с днем рождения

С днем рождения Вас поздравляю!

Счастья в жизни большого желаю.

Чтоб родные всегда понимали

И заботою Вас окружали.

Пусть здоровье всегда будет крепким,

Пусть везение будет нередким.

Все работники Вас уважают,

С полуслова всегда понимают.

* * *

С днем рождения поздравляю,

Пусть везде вас ждет успех.

Мгновений ярких вам желаю,

Быть всегда счастливей всех.

Пусть не тронут вас печали,

Процветание в жизни ждет.

Сбудется, о чём мечтали,

Пусть удача к вам придет!

* * *

Желаю радоваться чаще

Победам в жизни и в труде,

Чтобы командой настоящей

Всегда мы были и везде.

С таким бесстрашным капитаном

Пройдем все грозы и шторма.

Так пусть же дуют в океанах

Нам лишь попутные ветра.

* * *

Поздравляю с днем рождения!

И желаю от души

На работе продвижения,

А по жизни не спешить.

Вы — начальник превосходный,

Лучшего не пожелать.

Вам побольше дней свободных,

На диване полежать.

И конечно же, здоровья,

Счастья, чтобы через край.

Дом наполнен был любовью

И валюты урожай.

С днем рождения начальнику — открытки и картинки

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