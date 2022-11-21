З днем народження, старший брат: душевні привітання у картинках та листівках

Привітати старшого брата з днем народження допоможуть прикольні картинки

Старший брат — це і опора, і підтримка, а також приклад для молодших братів і сестер, тому до привітання старшого брата з днем народження варто поставитися дуже відповідально. Привітати старшого брата з днем народження можна як гарними віршами, або, як альтернативний варіант, можна відправити картинку або листівку з віршем з днем народження брата. Також з днем народження старшого брата можна привітати красивими словами у прозі.

"Телеграф" підготував для вас добірку найкращих привітань із днем народження для старшого брата, надішліть у будь-якій соцмережі чи будь-якому месенджері привітання старшому братові на день народження у листівках, щоб порадувати його.

Привітання з днем народження старшому братові: картинки та листівки

Раніше "Телеграф" публікував прикольні вітання з днем народження у СМС.