Поздравления с днем рождения младшему брату: прикольные картинки и открытки

Поздравить младшего братишку с днем рождения вам помогут прикольные картинки

"Братик, с днем рождения", "С праздником, братишка" — мило поздравит сестра. "С днём рождения, брат"/"С днюхой, брат" — вероятней всего услышать от старшего брата. В принципе, все варианты допустимы и будут приятны в день рождение, особенно младшему из семьи.

Хорошо, если вы живете еще все вместе, и можете поздравить своего младшего брата лично, устроив ему сюрприз с шариками, поздравлениями и подарками. Другое дело, если вы находитесь на расстоянии. Тогда в ход идут различные "готовые" поздравления брату от сестры или брата. Поздравить младшего брата с днем рождения вам помогут оригинальные и прикольные стихи, поздравления младшему брату в прозе, а также картинки и открытки.

Какой бы вариант вы не выбрали, главное – чтобы поздравление было от всего сердца и всей души.

"Телеграф" подготовил для вас прикольные поздравления с днем рождения младшего брата в открытках, картинках, а также пожелания в прозе. Отправьте в любой соцсети или любом мессенджере поздравление брату на день рождения, или позвоните по телефону и прочтите свое поздравление.

Поздравления с днём рождения младшего брата: картинки и открытки

Поздравления с днём рождения младшего брата в прозе

Поздравляю тебя мой любимый, маленький братишка! Желаю, чтобы твоя жизнь складывалась самым лучшим образом. Чтобы все, что ты задумал, легко складывалось, как игрушечный пазл. Чтобы твой успех был постоянен и никогда не поворачивался к тебе спиной. Будь всегда неуемным, энергичным, решительным, уравновешенным и общительным человеком, тогда ты непременно станешь любимчиком не только нашей семьи, но и самой капризницы-фортуны. С днем рождения!

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Дорогой брат! Я с огромным удовольствием поздравляю тебя с Днем рождения! Я знаю, что ты замечательный и талантливый человек! Никогда не отступай и всегда верь в свои силы! Верь в людей, окружающих тебя, и тогда любые трудности будут тебе по плечу! Я искренне желаю тебе крепкого здоровья, счастья и успехов! Ты — самый лучший брат на свете!

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Дорогой брат! С Днем рождения тебя! Желаю тебе крепкого здоровья, успеха во всех твоих делах и начинаниях! А еще я желаю тебе несметных богатств1 и помни, что самое великое сокровище в человеческой жизни – это любовь и уважение родных, близких и друзей! Пусть оно только растет и приумножается! Счастья тебе, мой дорогой брат!

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Дорогой, братик! Ты знаешь как я тебя люблю и как я отношусь к тебе! И сегодня, в этот радостный и праздничный день, я хочу от всего сердца пожелать тебе счастья в личной жизни, успехов на работе и крепкого здоровья! С Днем рождения!

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Братишка мой родной, в твой День Рождения я хочу тебе пожелать, чтобы у тебя в жизни все было прекрасно. Пусть у тебя все получается, что ты не пожелаешь, пусть всегда сияет твоя обворожительная улыбка и никогда не хмурится чело. Будь счастлив и радуйся жизни.

Ранее "Телеграф" публиковал прикольные поздравления с днем рождения в СМС.