Шуточные поздравления брату с днем рождения: своими словами, открытки

Отправьте смешное поздравление брату в соцсети или мессенджере

Смешные поздравления с днем рождения брату — самый идеальный вариант, если мужчина обладает прекрасным чувством юмора и не прочь повеселиться в праздник, который отмечается всего один раз в год.

Шуточное поздравление брату с днём рождения должно быть оригинальным, без шаблонов и, по возможности, напоминать имениннику о курьезных моментах, которые он пережил со своей сестрой, братом или надежными и верными друзьями. Отправьте смешные поздравления брату в социальной сети или мессенджере, чтобы подарить главному виновнику торжества массу приятных и позитивных эмоций.

"Телеграф" предлагает порадовать родственника, выбрав из прозы или открыток самое шуточное поздравление с днем рождения брату.

Поздравление с днем рождения брату смешные

Братуха, поздравляю с днюхой! Будь упертым, как баран, чтобы добиваться поставленных целей, будь комиком, чтобы жизнь шла веселее, будь экстремалом, чтобы жизнь была наполнена незабываемыми событиями, и оставайся самим собой, ведь ты просто классный пацан!

С днем рождения, брательник! Пусть в гараже стоит Феррари или Порш Каен, пусть каждый день будет густо в кармане, пусть Хеннеси разбавляет любую тоску, пусть страсть и любовь пробуждают в тебе кентавра, пусть в делах будет постоянная пруха, а в жизни — кайф и лафа.

Дорогой мой брат, поздравляю с днём варенья, желаю поменьше в жизни затрат и побольше супервезенья. Пусть в твоей жизни будет львиная доля счастья и любви, хватка удачи, как у акулы, хитрость и ловкость, как у лисы, чтоб судьба тебя в сладкий и вкусный торт лицом толкнула.

Братик мой дорогой, с днём рожденья тебя! Желаю весёлых отрывов души и безудержного веселья, желаю быть невероятным везунчиком и предметом всеобщего обожания, желаю крупных купюр, сочетания счастья и любви в жизни.

Пусть завидуют мне белой завистью те, у кого нет брата, способного прикрыть меня в любой ситуации, помочь в любом деле, не рассказать родителям о шалостях и просто скрасить скучные будни. Ты прекрасный человек и я надеюсь, что именно на таких личностях, как ты, и держится представление об этом мире. Всего тебе самого лучшего. С днем рождения!

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