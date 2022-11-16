С днем рождения брату от сестры: красивые поздравления в прозе, картинки и открытки

Красивые поздравления брату с днем рождения от сестры — в материале "Телеграфа"

День рожденья брата — это очень важный праздник в его жизни, и чтобы его поздравить необязательно писать или выучивать огромные стихи. Оригинальное поздравление брату на день рождения можно выразить и красивыми своими словами. Также в качестве альтернативного варианта, можно отправить картинку или открытку с поздравлением.

"Телеграф" подготовил для вас подборку лучших поздравлений с днем рождения для брата от сестры, красивых пожеланий везения, счастья, здоровья и богатства имениннику, а также картинки и открытки, которыми можно поздравить брата с днём рождения, сколько бы ему не исполнилось лет. Такое поздравление с днем рождения брату в прозе можно отправить в любом мессенджере или соцсетях.

Поздравление брата с днем рождения от сестры: картинки и открытки

Поздравление брата с днем рождения от сестры в прозе

Дорогой братишка, поздравляю тебя с твоим днём рождения! Желаю тебе крепкого здоровья, счастья и бесконечной удачи. Пусть осуществятся все твои мечты и оправдаются надежды, а судьба чаще дарит приятные сюрпризы.

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Как хорошо, что ты у меня есть. Пусть и у тебя будет всё то, чего ты действительно хочешь, к чему стремишься, чего добиваешься. Энергии тебе на это, сил, удачи и успеха! Желаю любви, уверенности в грядущем дне, достатка и здоровья. С днем рождения, любимый мой брат!

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Мой любимый братик, я желаю тебе всегда жить счастливо и ярко, достигать своих целей и быть успешным человеком! Пусть в твоей жизни будет море позитива и добра! Желаю тебе, дорогой, отменного здоровья, сил и энергии! Пускай любовь близких и родных всегда тебя поддерживает и окрыляет, и помни, что я тебя тоже очень сильно люблю и всегда буду рядом!

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Братишка, хочу поздравить тебя с днем рождения, и пожелать тебе не только здоровья, счастья, благополучия, исполнения желаний. Я хочу, чтобы ты всегда оставался человеком с большой буквы, чтобы в твоей жизни всегда были люди, которых тебе бы хотелось защищать и оберегать, которые бы наполняли твою жизнь радостью, любовью и смыслом жизни.

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С днем рождения, братишка! Желаю много счастья тебе, быть здоровым и богатым, самой искренней и нежной любви, верных и преданных друзей, которые всегда помогут в трудную минуту, ярких, теплых и красочных моментов, исполнения заветных мечтаний и поставленных целей, позитивных эмоций, добра и счастья, достатка и гармонии, уважения, стойкости! Пусть удача сопутствует тебе во всех начинаниях, появится больше возможностей проявлять свои способности, рядом будут верные люди, невзгоды не омрачают путь. Живи счастливо!

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