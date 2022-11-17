Привітання з днем народження молодшому братові: прикольні картинки та листівки

Привітати молодшого братика з днем народження вам допоможуть прикольні картинки

"Братику, з днем народження", "Зі святом, братику" — мило привітає сестра. "З днем народження, брат"/"З днюхою, брат" — найімовірніше почути від старшого брата. У принципі, всі варіанти допустимі і будуть приємні в день народження, особливо молодшому із сім’ї.

Добре, якщо ви живете ще всі разом, і можете привітати свого молодшого брата особисто, влаштувавши йому сюрприз із кульками, привітаннями та подарунками. Інша річ, якщо ви знаходитесь на відстані. Тоді в хід ідуть різні "готові" привітання братові від сестри чи брата. Привітати молодшого брата з днем народження вам допоможуть оригінальні та прикольні вірші, привітання молодшому братові у прозі, а також картинки та листівки.

Який би варіант ви не обрали, головне – щоб привітання було від щирого серця і всієї душі.

"Телеграф" підготував вам прикольні привітання з днем народження молодшого брата у листівках, картинках, а також побажання в прозі. Надішліть у будь-якій соцмережі чи будь-якому месенджері привітання братові на день народження, або зателефонуйте і прочитайте своє привітання.

Привітання з днем народження молодшого брата: картинки та листівки

Привітання з днем народження молодшого брата у прозі

Вітаю тебе мій улюблений, маленький братику! Бажаю, щоб твоє життя складалося найкращим чином. Щоб усе, що ти задумав, легко складалося як іграшковий пазл. Щоб твій успіх був постійним і ніколи не повертався до тебе спиною. Будь завжди невгамовною, енергійною, рішучою, врівноваженою і товариською людиною, тоді ти неодмінно станеш улюбленцем не тільки нашої родини, а й самої капризниці-фортуни. З Днем народження!

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Дорогий брате! Я з величезним задоволенням вітаю тебе із Днем народження! Я знаю, що ти чудова та талановита людина! Ніколи не відступай і завжди вір у свої сили! Вір у людей, що оточують тебе, і тоді будь-які труднощі будуть тобі під силу! Я щиро бажаю тобі міцного здоров’я, щастя та успіхів! Ти — найкращий брат у світі!

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Дорогий брате! З Днем народження тебе! Бажаю тобі міцного здоров’я, успіху у всіх твоїх справах та починаннях! А ще я бажаю тобі незліченних багатства і пам’ятай, що найбільший скарб у людському житті – це любов та пошана рідних, близьких та друзів! Нехай воно тільки росте та примножується! Щастя тобі, мій любий брате!

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Дорогий, братику! Ти знаєш, як я тебе люблю і як я ставлюся до тебе! І сьогодні, в цей радісний і святковий день, я хочу від щирого серця побажати тобі щастя в особистому житті, успіхів на роботі та міцного здоров’я! З Днем народження!

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Братку мій рідний, у твій День Народження я хочу тобі побажати, щоб у тебе в житті все було чудово. Нехай у тебе все виходить, що ти не забажаєш, нехай завжди сяє твоя чарівна посмішка і ніколи не хмуриться чоло. Будь щасливий і радуйся життю.

Раніше "Телеграф" публікував прикольні вітання з днем народження у СМС.