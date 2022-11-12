З Днем народження, брат! Листівки та картинки

Привітання брата з днем народження мають бути від щирого серця

День народження брата – одне з найважливіших та особистих свят у його житті. Привітання з днем народження брату можна висловити як словами, так і картинками.

Просте звернення "Брат, з днем народження" можна перетворити у будь-якій гарній формі, але альтернативним рішенням буде подати побажання-привітання брата з днем народження у листівках та вітальних картинках.

"Братику, з днем народження" — як мило кажуть сестри, або лаконічніше у простій формі "З днем народження, брат"/"З днюхою, брате" — всі варіанти допустимі і будуть приємні чоловікові в його день народження.

Пропонуємо душевно привітати рідного брата з днем народження, хоч би скільки не виповнилося років винуватцю святкової події. Надішліть у будь-якій соцмережі чи будь-якому месенджері привітання братові на день народження у листівках, щоб він у свій день зміг отримати шматочок казки від своїх родичів.

"Телеграф" публікує привітання з днем народження брата у листівках та картинках.

Привітання з днем народження для брата

Раніше "Телеграф" публікував прикольні вітання з днем народження у СМС.