Жартівливі привітання братові з днем народження: своїми словами, листівки

Надішліть смішне привітання братові в соцмережі чи месенджері

Смішні привітання з днем народження брату — найідеальніший варіант, якщо чоловік має прекрасне почуття гумору і не проти повеселитися у свято, яке відзначається лише один раз на рік.

Жартівливе привітання братові з днем народження має бути оригінальним, без шаблонів і, по можливості, нагадувати імениннику про курйозні моменти, які він пережив зі своєю сестрою, братом чи надійними та вірними друзями. Надішліть смішні привітання братові в соціальній мережі чи месенджері, щоб подарувати головному винуватцю урочистості масу приємних та позитивних емоцій.

"Телеграф" пропонує порадувати родича, обравши з прози чи листівок найжартівливіше привітання з днем народження братові.

Привітання з днем народження братові смішні

Братуха, вітаю з днюхою! Будь упертим, як баран, щоб досягати поставленої мети, будь коміком, щоб життя йшло веселіше, будь екстремалом, щоб життя було наповнене незабутніми подіями, і залишайся самим собою, адже ти просто класний пацан!

З днем народження, брате! Нехай у гаражі стоїть Феррарі або Порш Каєн, нехай щодня буде густо в кишені, нехай Хеннесі розбавляє будь-яку тугу, нехай пристрасть і кохання пробуджують у тобі кентавра, нехай у справах буде постійна пруха, а в житті кайф і лафа.

Дорогий мій брате, вітаю з днем варення, бажаю менше в житті витрат і більше супервезіння. Нехай у твоєму житті буде левова частка щастя і любові, хватка удачі, як в акули, хитрість і спритність, як у лисиці, щоб доля тебе в солодкий і смачний торт штовхнула обличчям.

Братику мій дорогий, з днем народження тебе! Бажаю веселих відривів душі та нестримних веселощів, бажаю бути неймовірним везунчиком і предметом загального обожнювання, бажаю великих купюр, поєднання щастя та любові в житті.

Нехай заздрять мені білою заздрістю ті, хто не має брата, здатного прикрити мене в будь-якій ситуації, допомогти в будь-якій справі, не розповісти батькам про витівки і просто скрасити нудні будні. Ти чудова людина і я сподіваюся, що саме на таких особистостях, як ти, і тримається уявлення про цей світ. Всього тобі найкращого. З Днем народження!

Раніше "Телеграф" публікував прикольні вітання з днем народження у СМС.