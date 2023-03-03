Заклятий ворог для кожного знака Зодіаку: хто кого терпіти не може

Їм важко перебувати в одній компанії і більшість їхніх зустрічей закінчується гучним з'ясуванням стосунків

Астрологи кажуть, що за знаком Зодіаку про людину можна дізнатися багато цікавого. Наприклад, про її характер та здатність мститися за образи. А ще — якою вона буде у стосунках і чи годиться для побудови чогось серйозного.

Однак це далеко не все. Астроексперти навіть знають, які знаки Зодіаку "несумісні" між собою. Хто кого терпіти не може і чиї зустрічі завжди закінчуються гучним з’ясування стосунків та образами, розповідає Ukr.Media.

Овни — Риби

Ці двоє ніколи не можуть знайти спільну мову. Риби занадто емоційні, а Овен — аж надто прямолінійний. Їхні зустрічі ніколи не завершуються нічим хорошим.

Тельці — Близнята

Практичний і далекоглядний Телець ніколи не зрозуміє безвідповідальних людей, на яких не можна покластися. Це його надзвичайно дратує і саме цю частину свого "я" Тельці будуть відстоювати до останнього. А Близнята люблять сюрпризи, чим дуже дратують представників цього знака.

Близнята — Діви

Близнята не зможуть подружитися з Дівою, яка любить порядок в усьому. Мало того, що вони своє життя намагаються привести в порядок, то ще й до Близнят під ліжко заглянуть — перевірити, чи немає там пилу. Звісно ж, за це їм доведеться поплатитися, бо Близнята такого терпіти не стануть.

Рак — Козеріг

Емоційні Раки просто ненавидять зустрічі з "холодними" Козерогами. Ті завжди критикують їх за надмірну емоційність та бажання жити яскравим життям — у Рака просто не вистачає терпіння все це вислуховувати.

Лев — Терези

Горді Леви терпіти не можуть критики і якщо Терези перегнуть палку, навіть ненароком, то "вийти живими" з поля битви їм уже не вдасться. Бо, як вважають самовдоволені Леви, ніхто не сміє говорить про них у поганому ключі.

Діва — Стрілець

Стрільці — любителі пригод та всіляких авантюр. Більш стабільні Діви не розуміють цих поривів і постійно дратуються, слухаючи цих людей. Крім того, Діви — за порядок в роботі, а Стрільці наче створені, щоб вносити хаос у все, чого торкаються.

Терези — Раки

Перші люблять тишу і спокій, вони постійно шукають гармонію у житті й не люблять відволікатися на дурниці. Другі — завжди раді звинуватити когось у своїх проблемах і скинути їх вирішення на когось іншого, знатно "понивши" перед цим про складнощі свого життя-буття. Звісно, Терезів це неабияк нервує, тож вони у будь-який спосіб уникатимуть спілкування з Раками.

Скорпіон — Лев

Обидва знаки дуже сильні, тому відчувають суперництво. При кожній зустрічі вони міряються своєю впливовістю і намагаються "перекричати" одне одного, зовсім забуваючи про нормальне спілкування та нейтральні теми. Їм не можна перебувати навіть в одному приміщення — криків, скандалів та взаємних образ у такому випадку просто не уникнути.

Стрілець — Тельці

Перший ніколи не зрозуміє другого: любов останнього до стабільності нервує Стрільця. Життя одне, думає він, і прожити його треба яскраво. А Тельці, скоріше, сноби, які не стануть зайвий раз ризикувати, ще й всіх інших повчають.

Козеріг — Овен

Два "рогаті" знаки ніколи не знаходять спільної мови. Обидва намагаються продемонструвати свою крутість та експертність у будь-якому питанні, а їхні думки при цьому зазвичай не сходяться. Тому й виходить справжня баталія.

Водолій — Скорпіон

Імпульсивний задирака Водолій намагається "вкусити" Скорпіона з будь-якого приводу. Навіть найменше непорозуміння між ними ризикує перетворитися у відкриту війну через те, що обидва знаки воліють, щоб останнє слово було за ними.

Риби — Водолій

Це найбільш гуманні знаки Зодіаку, але чомусь на одне і те ж питання у них завжди різні відповіді. Принципи та цінності, які вони сповідують, майже завжди стають причиною гарячої суперечки та внесення один одного у "чорний список".

Раніше ми розповідали про найбільш егоїстичних знаків Зодіаку. Заради власної вигоди ці люди підуть по головах і їх нічого не бентежитиме. Для них головне — попіклуватися про власні інтереси.