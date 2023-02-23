Пам’ятають кожну образу: названо три найбільш мстиві знаки Зодіаку

Телець, Скорпіон та Козеріг знають, що таке помста і як подавати цю страву

Деякі знаки Зодіаку здатні йти головами заради власної вигоди, інші ж представники зодіакального кола виділяються іншою рисою характеру — мстивістю. Такі люди пам’ятають кожну дрібницю, яка їх зачепила. Легко можуть забрати образу в могилу.

За словами астрологів, найбільш мстиві знаки Зодіаку – Телець, Скорпіон та Козеріг, так уже йдеться у гороскопах цієї трійки. Ці люди не будуть вибирати прощення і забуття, а підуть шляхом праведної відплати. Схильні берегти образи і домагатися помсти, чого б це їм не вартувало, пише nypost.

Телець

Телець перебуває під впливом Венери, планета, яка керує активами й естетикою. Цей знак прагне розкішного життя і більш схильний, ніж інші, шукати помсту через багатство та сексуальність. Тільці можуть приховати образу і забрати її в могилу. Що чекає на Тельця сьогодні, розповість щоденний гороскоп.

Скорпіон

У пеклі немає такого жаркого полум’я, якою може бути зневага Скорпіона. Ці люди так само сильно люблять, як і безжально мстять. Можуть знайти хитрі способи скомпрометувати своїх ворогів. Цей водяний знак нічого не забуває і ще менше прощає. Гороскоп для Скорпіона на сьогодні читайте на сайті.

Козеріг

З трьох перелічених знаків Козеріг найбільше схильний до холодної помсти. Часто б’ють не нижче пояса, а прямо по гаманцю. Мстивість цього представника зодіакального кола може лякати покроковою продуманістю. Яким буде цей день для Козерога, дізнайтесь у гороскопі на сьогодні.

Раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку вважають сильними енергетичними вампірами. Такі люди схильні підживлюватись чужими емоціями.